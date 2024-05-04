Суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны

Минобороны выделило 2 млрд руб. на бронежилеты для мобилизованных, но, по версии следствия, все деньги похитило руководство подрядчика, поставив ненадежную защиту. Их активы арестованы

Руководство «ГК «Пикет», которое подозревается по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли разных компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело средства на десятки частных счетов, следует из материалов дела, пишет «Коммерсантъ».

Из документов следует, что Минобороны выделило 2 млрд руб. на изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для мобилизованных. После получения средств индивидуальной защиты военные установили, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта, вся сумма была признана следствием похищенной.

Гендиректору «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко следователи планируют предъявить обвинение по статье об отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК). Они арестованы.

Следователи установили по изъятым в ходе обысков документам, как фигуранты потратили большую часть средств. Есипов после сделки с военным ведомством стал обладателем 25-процентной доли в «Тракмастере», который занимается ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почт 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табачными изделиями и 75-процентной доли в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Он также приобрел три участка земли в Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м, они предназначены для личного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, обслуживания автотранспорта и предприятия общественного питания. Деньги также были инвестированы в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Тульская» в Москве. Как пишет газета, земельные участки и бизнес-центр арестованы, обеспечительные меры наложены также и на 22 счета в разных банках, на которые поступили вырученные средства.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты подозреваемых и блокировку активов. Защитники подчеркивают, что самого события преступления не было, а фигурантов оговорили сотрудники «Пикета», уволенные ими за махинации. Подозреваемые выразили готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность к хищениям и отмыванию средств.