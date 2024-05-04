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Политика ,  
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Суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны

«Коммерсантъ»: по делу о хищениях в Минобороны арестованы земельные участки
Минобороны выделило 2 млрд руб. на бронежилеты для мобилизованных, но, по версии следствия, все деньги похитило руководство подрядчика, поставив ненадежную защиту. Их активы арестованы

Руководство «ГК «Пикет», которое подозревается по делу о хищениях от поставок для Минобороны, на вырученные деньги приобрело акции и доли разных компаний, бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье, а также перевело средства на десятки частных счетов, следует из материалов дела, пишет «Коммерсантъ».

Из документов следует, что Минобороны выделило 2 млрд руб. на изготовление и поставку 20 040 бронежилетов для мобилизованных. После получения средств индивидуальной защиты военные установили, что бронежилеты не соответствуют требованиям контракта, вся сумма была признана следствием похищенной.

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Гендиректору «ГК «Пикет» Андрею Есипову, финдиректору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко следователи планируют предъявить обвинение по статье об отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК). Они арестованы.

Следователи установили по изъятым в ходе обысков документам, как фигуранты потратили большую часть средств. Есипов после сделки с военным ведомством стал обладателем 25-процентной доли в «Тракмастере», который занимается ремонтом автомобилей, 25% в «УК-53 КМ» и 50% в «Монтавр-2», ведущих арендный бизнес, а также почт 100% в «Фаунд Мэри», торгующей табачными изделиями и 75-процентной доли в уставном капитале «Фикс и Точка», у которой пять магазинов товаров для дома в Москве и Подмосковье.

Он также приобрел три участка земли в Балашихе общей площадью 7,2 тыс. кв. м, они предназначены для личного хозяйства, делового управления, размещения магазинов, обслуживания автотранспорта и предприятия общественного питания. Деньги также были инвестированы в покупку бизнес-центра площадью 1,2 тыс. кв. м неподалеку от станции метро «Тульская» в Москве. Как пишет газета, земельные участки и бизнес-центр арестованы, обеспечительные меры наложены также и на 22 счета в разных банках, на которые поступили вырученные средства.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты подозреваемых и блокировку активов. Защитники подчеркивают, что самого события преступления не было, а фигурантов оговорили сотрудники «Пикета», уволенные ими за махинации. Подозреваемые выразили готовность сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность к хищениям и отмыванию средств.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны хищения конфискация имущества земельные участки
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