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Военная операция на Украине ,  
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Президент Сербии призвал прислушаться к мирным инициативам Китая

Президент Сербии Вучич: страны должны прислушаться к мирным инициативам Китая
Сюжет
Военная операция на Украине

Мировому сообществу следует прислушаться к инициативам Китая, направленным на прекращение конфликтов, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Центральному телевидению Китая.

«Честно говоря, [лидеры] во всем мире сейчас, что бы они ни говорили публично, возлагают большие надежды на различные инициативы председателя Си Цзиньпина, надеясь, что эти инициативы смогут принести мир», — сказал Вучич.

По словам сербского президента, Си Цзиньпин является мировым лидером, который «действительно может внести вклад в прекращение войн и установление прочного мира».

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Позицию Пекина по ситуации на Украине в конце апреля сформулировал министр иностранных дел Ван И: Китай не является стороной конфликта, но никогда не оставался в стороне.

По его словам, за последние два года Китай направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса».

В феврале 2023 года Пекин представил свой мирный план по Украине, который содержит 12 пунктов. В частности, документ предполагает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, отказ от менталитета холодной войны и прекращение огня. Украина и Запад отнеслись к этой инициативе скептически, президент России Владимир Путин допускал принятие ее за основу мирного урегулирования конфликта.

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Теги
Александр Вучич Си Цзиньпин мирный план Китай Сербия
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