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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции
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Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Глава Минобороны поздравил отличившихся участников спецоперации, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой «Центр»
Политика

В марте такую же награду получил командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он руководит Центральным военным округом с февраля 2023 года. Его группировка взяла под контроль Авдеевку в середине февраля.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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