Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Глава Минобороны поздравил отличившихся участников спецоперации, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
В марте такую же награду получил командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он руководит Центральным военным округом с февраля 2023 года. Его группировка взяла под контроль Авдеевку в середине февраля.
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