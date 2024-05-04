Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США

Энтони Блинкен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Выделяемая Украине новая военная помощь будет инвестирована в США, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что этот пакет помощи предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. После принятия законопроектов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».