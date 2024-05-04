Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США
Выделяемая Украине новая военная помощь будет инвестирована в США, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.
«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о помощи Украине, в который входит в том числе $23,2 млрд на восполнение запасов США, $13,8 млрд на закупку вооружений, $11,3 млрд на «текущие военные операции США в регионе» и $26 млн на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Также в акте предусмотрена передача Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что этот пакет помощи предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».
Москва осуждает помощь Киеву и заявляет, что она не изменит исход конфликта. После принятия законопроектов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это «еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев».
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