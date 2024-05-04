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Тренера клуба Леброна Джеймса уволили после провального сезона в НБА

«Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Хэма после провального сезона
Клуб Леброна Джеймса уступил в первом раунде плей-офф «Денверу» в пяти матчах. После этого «Лейкерс» приняли решение расстаться с Дарвином Хэмом
Дарвин&nbsp;Хэм и Леброн Джеймс
Дарвин Хэм и Леброн Джеймс (Фото: Harry How / Getty Images)

Дарвин Хэм отправлен в отставку с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщается на сайте НБА.

«Мы все хотим поблагодарить Дарвина за преданность делу и позитив. Хотя это решение было принять нелегко, но это был лучший вариант действий после полного обзора сезона. Организация останется непоколебимой в своем стремлении предоставить болельщикам «Лейкерс» по всему миру баскетбол чемпионского уровня», — сказал генеральный менеджер клуба Роб Пелинка.

Хэм возглавил «Лейкерс» летом 2022 года. В прошлом сезоне клуб дошел до полуфинала плей-офф, но в этом выступил неудачно, уступив в первом раунде действующему чемпиону лиги «Денвер Наггетс» в пяти матчах.

«Лейкерс» с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА в первом раунде
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Леброн Джеймс и Никола Йокич

Пока не известно, останутся ли в команде на следующий сезон лидеры — четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. У обоих баскетболистов есть опции продления контракта на сезон 2024/25, которые можно активировать до 29 июня.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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