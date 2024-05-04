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Политика ,  
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В Аргентине отвергли обвинения в употреблении веществ в адрес президента

Канцелярия Милея назвали клеветой обвинения в употреблении веществ президентом
Хавьер Милей
Хавьер Милей (Фото: Tomas Cuesta / Getty Images)

Офис президента Аргентины назвал клеветой слова испанского министра транспорта Оскара Пуэнте об употреблении веществ главой государства Хавьером Милеем.

По информации Infobae, ранее испанский чиновник предположил, что Милей выступал на телевидении «после приема каких-то веществ». «Я видел Милея по телевизору <...> Когда он вышел, я не знаю, в каком состоянии и до или после приема каких веществ, но он вышел сказать то, что сказал за несколько дней до этого», — сказал Пуэнте.

В офисе аргентинского президента в ответ заявили, что у премьер-министра Испании Педро Санчеса «есть более важные проблемы, такие как обвинения в коррупции, выдвинутые против его жены».

«Канцелярия президента отвергает клевету и оскорбления, высказанные министром транспорта Испании Оскаром Пуэнте в отношении Хавьера Милея», — говорится в публикации пресс-службы в Х.

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Педро Санчес (на экране)

Супругу испанского премьера Бегонию Гомес подозревают в использовании своего положения для лоббирования частных интересов. По версии следствия, ее фонд IE Africa Center заключил спонсорское соглашение с туристическим холдингом Globalia. В результате последний получил субсидию для авиакомпании Air Europa, входящей в его структуру. Субсидия в размере €475 млн была выделена в рамках программы стран Евросоюза по помощи бизнесу во время пандемии.

На фоне скандала 24 апреля Санчес отменил все запланированные на ближайшие дни мероприятия, чтобы обдумать возможность своей отставки. 29 апреля он заявил, что останется на посту, несмотря на начатое расследование о коррупции в отношении его супруги.

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Хавьер Милей Аргентина Испания вещества клевета
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