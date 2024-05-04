Россияне потратили за год более ₽25 млрд на музыку по подписке

Музыкальные стриминги заработали в России в 2023 году больше 25 млрд руб., подсчитали в профильной ассоциации НФМИ. Впрочем, большинство пользователей предпочитают слушать музыку бесплатно с рекламой

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Объем рынка музыкальных сервисов в России по итогам 2023 года вырос почти на 40% и достиг 25,4 млрд руб. Такая оценка приведена в исследовании Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ), которое имеется в распоряжении РБК.

Как считали НФМИ, созданная в 2011 году звукозаписывающими компаниями, объединяет десять участников индустрии, на долю которых приходится более 50% рынка звукозаписи в России. Именно через звукозаписывающие компании распределяются доходы артистов от прослушивания их композиций через музыкальные сервисы. Аналитики НФМИ проанализировали данные по финансовым показателям (подписка, реклама, а также отдельно прослушивание музыки через видеохостинги) музыкальных стримингов, в том числе «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», «Звук», Apple Music, Spotify, YouTube. Для зарубежных площадок отчеты в долларах были пересчитаны в рубли по среднему курсу ЦБ за месяц отчета. Учитывался доход компаний от стриминга, который далее распределяется между самими стриминговыми сервисами и правообладателями (лейблами и дистрибьюторами).

Практически все доходы музыкальным стримингам приносит платная подписка: в 2023 году на ее долю пришлось 97,5% выручки, или 24,8 млрд руб. Еще 387 млн руб. принесла стримингам реклама. Оставшиеся 242 млн руб. заработали в России видеохостинги с музыкальным контентом (например, к ним относится YouTube Music).

Впрочем, среди пользователей музыкальных стримингов большинство предпочитают не платить за подписку, а слушать музыку бесплатно с рекламой, показывает исследование НФМИ. Так, при общей среднемесячной аудитории таких сервисов 76,3 млн за подписку платят лишь 21,7 млн пользователей. Пользователи платят в основном за отечественные сервисы: доля российских стримингов в общем объеме рынка составила 95%, еще 5% — это в основном оставшиеся подписки Apple Music.

Что говорят музыкальные сервисы

В «Яндекс Музыке» объем рынка музыкальных стримингов в России по итогам 2023 года оценивают в сопоставимые 24–26 млрд руб., однако динамику к 2022 году приводят более скромную — увеличение на 15%. Такой же рост — еще плюс 15% — в компании ожидают и по итогам 2024 года.

Представитель сервиса «Звук» (раньше принадлежал «Сберу») также согласился с оценкой НФМИ по объему рынка, уточнив, что динамика год к году составила плюс 30%. Спрос на аудиоконтент стабилен, объясняют в «Звуке»: «Музыка помогает управлять настроением и продуктивностью, а еще ее можно слушать хоть весь день параллельно с другими занятиями, мы не конкурируем за экранное время потребителя».

Рост доходов музыкальных стримингов в «Яндекс Музыке» связывают с готовностью все большего количества россиян платить за подписку на развлечения в интернете: «Причем все чаще это мультиподписки, когда получаешь доступ не к одному сервису, а к нескольким».

В «Звуке» также признают влияние на отрасль распространения «суперподписок». Кроме того, представитель сервиса говорит о развитии самих продуктов, в том числе с использованием искусственного интеллекта для рекомендательных алгоритмов. «Влияет также интерес к российскому контенту и новым артистам: если посмотреть топ-100 «Звука», то всегда больше 90% музыки в нем — русскоязычной», — добавляют в компании.

В пресс-службе VK не стали комментировать рынок музыкальных сервисов.

Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры Музыкальные стриминги — не единственные развлекательные сервисы, зарабатывающие на подписке. Больше всего такая модель монетизации развита на рынке онлайн-кинотеатров. По оценке агентства TelecomDaily, в 2023 году выручка видеосервисов достигла 81 млрд руб., из них 75,6 млрд руб. принесла именно подписка. Онлайн-кинотеатры также зарабатывают на рекламе, однако в общей структуре доходов на нее приходится меньше 8% всех поступлений.

Как рост рынка объясняют аналитики

В самой НФМИ рост рынка музыкальных стримингов почти на 40% год к году называют «не исключением, а тенденцией», характерной для общемировой индустрии уже на протяжении девяти лет. «При этом в течение последних лет музыкальная индустрия России стабильно росла быстрее, чем мировая, — констатируют в федерации. — Несмотря на то что доход отрасли в 2022 году показал отрицательную динамику из-за ухода Spotify и Deezer, сложностей с оплатой Apple Music и прекращением монетизации YouTube на территории России, уже к 2023 году локальные площадки привлекли достаточное количество подписчиков, чтобы обеспечить рост доходов индустрии в целом».

Основной рост рынка был обеспечен «Яндекс Музыкой», продолжают в НФМИ, в том числе благодаря рекомендательным алгоритмам «Яндекса», которые подбирают музыку для пользователей. Существенный вклад внесли и растущие продажи «умных» колонок, через которые слушать музыку с помощью подписных стримингов удобнее, добавляют в НФМИ. Например, основной функционал «умной» колонки с голосовым помощником Алиса недоступен без подписки «Яндекс Плюса».

Легальные сервисы музыкального стриминга работают лишь в нескольких странах мира, причем только США, Китай и Россия могут похвастаться сразу несколькими, обращает, в свою очередь, внимание глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Сегмент музыкального стриминга объективно растет, однако, как и во всем мире, подсчитать его объемы крайне затруднительно в силу политики владельцев сервисов, никто из которых не раскрывает данные по этим сервисам отдельно, — настаивает эксперт. — По общепринятой практике подписка на музыкальный стриминг входит в состав различных пакетов цифровых услуг, вычленить сумму можно различными методами, причем итоговая сумма будет отличаться на порядки. По нашим подсчетам, в 2023 году речь могла идти максимум о 8–12 млрд руб.».