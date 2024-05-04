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В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе Неймара

Председатель совета директоров «Зенита»: не ведем переговоров по Неймару
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина заявила, что клуб не ведет никаких трансферных переговоров по Неймару
Неймар
Неймар (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Елена Илюхина опровергла слухи о том, что клуб может попытаться совершить трансфер форварда сборной Бразилии Неймара.

«Зенит» прямо сейчас, в настоящее время, не ведет никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару», — сказала Илюхина Sport24.

Неймар приступил к тренировкам в «Аль-Хиляле» после разрыва «крестов»
Спорт
Неймар

Ранее двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу рассказал «РБ Спорт», что 32-летний Неймар готов рассмотреть вариант с переходом в состав «сине-бело-голубых» в случае, если соответствующее предложение поступит.

Неймар сейчас является игроком саудовского «Аль-Хиляля», его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Бразильский форвард сейчас восстанавливается после разрыва «крестов», который он получил 18 октября прошлого года в матче со сборной Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира.

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