Посол ЕС: Украина может получить доходы от активов России в конце года

В ЕС допустили, что Украина получит доходы от активов России в конце года

Евросоюз может предоставить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.

«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные [с замороженных активов России] проценты. То есть не саму сумму, а то, что эти деньги зарабатывают. Это около 3 млрд [евро], такая оценка сейчас. Уже поступают предложения по этому поводу и страны — члены ЕС это обсуждают», — сказала Матернова (цитата по TCH).

Он выразила надежду, что Украина сможет получить эти проценты к концу 2024 года.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством», и предупредили об ответных мерах.

Призывы передать замороженные российские активы в пользу Украины звучат на Западе с начала военных действий в феврале 2022 года. В феврале в ЕС согласовали вариант решения, предполагающий использование не самих активов, а полученных от них доходов. Согласно плану Еврокомиссии, 90% этих доходов пойдут на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны.

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что рассматриваются разные варианты — от полного ареста российских активов до использования их в качестве залога, в любом случае Украина не сможет использовать всю сумму сразу, сообщил Reuters высокопоставленный представитель Минфина США.

Конфискацию российских активов поддерживают Соединенные Штаты; Германия и Франция призывают к большей осторожности, так как опасаются, что подобный шаг может создать опасные прецеденты.