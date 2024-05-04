В ЕС допустили, что Украина получит доходы от активов России в конце года
Евросоюз может предоставить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные [с замороженных активов России] проценты. То есть не саму сумму, а то, что эти деньги зарабатывают. Это около 3 млрд [евро], такая оценка сейчас. Уже поступают предложения по этому поводу и страны — члены ЕС это обсуждают», — сказала Матернова (цитата по TCH).
Он выразила надежду, что Украина сможет получить эти проценты к концу 2024 года.
Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством», и предупредили об ответных мерах.
Призывы передать замороженные российские активы в пользу Украины звучат на Западе с начала военных действий в феврале 2022 года. В феврале в ЕС согласовали вариант решения, предполагающий использование не самих активов, а полученных от них доходов. Согласно плану Еврокомиссии, 90% этих доходов пойдут на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны.
Глава Минфина США Джанет Йеллен заявляла, что рассматриваются разные варианты — от полного ареста российских активов до использования их в качестве залога, в любом случае Украина не сможет использовать всю сумму сразу, сообщил Reuters высокопоставленный представитель Минфина США.
Конфискацию российских активов поддерживают Соединенные Штаты; Германия и Франция призывают к большей осторожности, так как опасаются, что подобный шаг может создать опасные прецеденты.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах