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Дело Тимура Иванова ,  
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«РИА Новости» узнало о переоформлении двух машин Иванова на бывшую жену

РИА Новости: две иномарки замминистра обороны Иванова перешли его бывшей жене
Сюжет
Дело Тимура Иванова

Два автомобиля арестованного по делу о взятках замминистра обороны Тимура Иванова перешли его бывшей жене Светлане Ивановой в феврале 2023 года, когда они уже оформили развод, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «открытые данные».

Речь идет об американском внедорожнике Chevrolet Suburban и немецком минивэне Mercedes-Benz V-Класс 220 d AT 4MATIC. Стоимость Chevrolet Suburban 2017 года выпуска по данным интернет-ресурсов «Авто.ру» и «Авито», составляет 4,5 млн руб. Такой же внедорожник 2023 года выпуска стоит от 16 млн руб. Mercedes-Benz V-Класс 2019 года выпуска стоит от 6 до 8 млн руб., а минивэн 2023 года — от 15 млн руб.

Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. По данным ГИБДД и сервисов, 17 февраля 2023 года у автомобилей сменился владелец — инициалы и дата рождения совпадают с данными бывшей супруги Иванова.

За Mercedes-Benz числятся два неоплаченных штрафа за «превышение скорости», они выписаны 27 апреля 2024 года на сумму 1,5 тыс. руб., пишет агентство. Номер автомобиля Mercedes-Benz зарегистрирован как «M606MM77». Согласно информации сайта «Госномер-RUS», номера подобной категории можно купить за 55 тыс. руб.

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В 2022 году Иванов переоформил мотоцикл MV Agusta на своего отца. Стоимость модели MV Agusta Brutale Dragster 800 2018 года варьируется от 1 млн до 1,5 млн руб.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает, 26 апреля он обжаловал свой арест.

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Персоны
Тимур Иванов иномарка Автомобили
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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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