Турецкий DenizBank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам

Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка в этом году стала отказывать в открытии счетов россиянам даже при наличии местного ВНЖ и прописки. Ранее банк принимал граждан России на обслуживание при наличии только загранпаспорта

Фото: Horst Galuschka / Global Look Press

Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — с начала 2024 года существенно ужесточил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять такие заявки. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают российским гражданам получать карты в турецких банках. Проблему подтвердил управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, работающий в Стамбуле.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ (вида на жительство) и прописки в Турции. Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — описал ситуацию один из посредников — Сергей Овсянников.

Рахманов тоже говорит, что на вероятность открытия счета россиянину влияет «калибр клиента». «Многое зависит от личных договоренностей с конкретным отделением и от тех, кто представляет клиента», — добавляет юрист.

«DenizBank с 2024 года больше не открывает счета иностранцам, в том числе россиянам как туристам. Раньше DenizBank открывал счета автоматически только при наличии российского заграничного паспорта, теперь же при оформлении заявки необходимо предоставить ВНЖ и прописку в Турции, а решение будет принято после проверки клиента. Но даже наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — отмечает другой посредник, Елена Чернышова. По ее оценкам, прописки в Турции нет примерно у 60% заявителей — граждан России.

По местному закону прописка в Турции должна быть у всех, кто получил ВНЖ, вне зависимости от его вида. На оформление прописки дается 20 дней после получения разрешения на временное проживание, объясняет Овсянников.

Как рассказал РБК один из клиентов, который обращался в DenizBank в апреле 2024 года, кредитная организация отказала ему в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. DenizBank принял документы, но затем после их проверки прислал отказ, уточнил собеседник РБК.

В декабре 2023 года условия открытия счетов также ужесточил банк Emlak Katılım, говорит Овсянников: «Для открытия счета необходим рабочий ВНЖ, все остальные виды ВНЖ (туристический, медицинский, по учебе и по недвижимости) не подходят». Остальные популярные у россиян банки — Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank — в последние полгода не меняли условия открытия счетов, утверждают опрошенные РБК посредники.

DenizBank (до июля 2019 года принадлежал Сбербанку) — один из немногих банков Турции, который лояльно относился к клиентам из России. Он начал ужесточать условия обслуживания осенью 2022 года, после объявления в России частичной мобилизации и массового притока россиян в Турцию. Тогда DenizBank стал открывать карты при условии внесения депозита в размере 10 тыс. лир, а также предпочитал брать на обслуживание тех россиян, которые обращались за помощью к банковским посредникам. В феврале 2024 года DenizBank также разослал действующим клиентам из России письма с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. После этого «РИА Новости» со ссылкой на представителя банка в одном из филиалов в Анкаре сообщало, что DenizBank не получал уведомлений о запрете на открытие счетов гражданам РФ и продолжает это делать при наличии ВНЖ и депозита на счете в размере $10 тыс. (курс на 3 мая — 32,35 лиры за доллар).

РБК направил запрос в DenizBank.

Почему DenizBank стал реже открывать счета россиянам

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам из России и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов, в том числе в китайских юанях и турецких лирах.

Отказы в открытии счетов могут быть связаны с санкционными рисками, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. По ее словам, доступ российских лиц к мировой финансовой системе может быть расценен как вклад в финансовый сектор России, за что могут быть введены новые ограничения. Также повышается риск введения санкций в результате содействия обходу санкционных ограничений, добавляет Винокурова: «Российская Федерация в настоящий момент является юрисдикцией с повышенным санкционным риском. Открывая счет российским лицам, турецким банкам приходится затрачивать дополнительные ресурсы на проверку транзакций с точки зрения участия подсанкционных лиц или осуществления запрещенной с точки зрения западных санкций деятельности».

«Международные банки хотят, чтобы количество клиентов с российским паспортом не увеличивалось. Такую тенденцию мы видим не только в Турции, но и в Казахстане, Киргизии, Грузии, ОАЭ и других странах», — говорит Рахманов.

Винокурова ожидает дальнейшего ужесточения требований для обслуживания россиян со стороны турецких банков из-за повышения санкционного давления. Однако полный отказ от новых клиентов-россиян также не представляется вероятным развитием событий, уверена юрист. «Одним из принципов санкционных режимов западных юрисдикций является направленность мер на конкретных лиц, секторы, товары или услуги, и полный отказ от обслуживания россиян вряд ли будет ими поощряться», — поясняет она.

При этом в Турции усложнился и процесс получения вида на жительство. Например, для получения туристического ВНЖ помимо стандартных документов и подтверждения финансовой состоятельности необходимо иметь договор аренды на срок не менее 12 месяцев, но его нельзя заключить в районах, где иностранцев больше, чем граждан Турции, рассказывает Винокурова: «В таких условиях открыть счет в Турции без реальной связи с данным государством, хотя бы в виде долгосрочной аренды, практически невозможно, и потому, вероятно, недоступно для широкого круга лиц, в отличие, например, от открытия счета в Киргизии».

Турецкие банки уже «очень избирательно» заводят новые счета гражданам России, замечает Рахманов: «Из нашей практики счета открывают только тем клиентам, которые намерены либо хранить очень крупную сумму от $100 тыс., либо планируют через этот счет (хотя бы раз) провести оплату за покупку квартиры, в основном под гражданство, — то есть это сумма от $400 тыс.». Юрист подчеркивает, что комплаенс-подходы турецких банков меняются «практически каждый квартал» и пока не в лучшую сторону для российских граждан.

«Для международных банков россияне — это далеко не ключевой рынок и не основной процент клиентов. Поэтому они могут жертвовать новыми клиентами либо подходить очень избирательно», — констатирует юрист.

Турецкие банки могли ужесточить условия из-за привлечения в 2022–2023 годах большого числа клиентов с «не очень интересными счетами», остатки по которым не превышают в среднем $5 тыс., назвала еще одну причину управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова: «Счета для российских клиентов продолжают открывать, однако если клиент заходит в банк «с улицы», то велика вероятность отказа, но если клиент обращается в банк по рекомендации, к определенному менеджеру, то такие заявки достаточно успешно рассматриваются. В том случае, если на счетах будут остатки от $100 тыс., а в некоторых случаях и меньше — от $20 тыс., то такие клиенты считаются ликвидными, и счета таким клиентам открывают».

Турецкие банки начали интересоваться наличием ВНЖ или местом постоянного проживания в стране, для того чтобы сократить объем неликвидных клиентов, считает Чуманова. «Подобные запросы начали массово рассылаться российским клиентам, но мы видим из практики, что в большинстве они были адресованы клиентам, у которых счета с минимальными остатками или в принципе без операций и на которые не поступили какие-либо суммы», — указывает юрист.