Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В частном жилом доме в Вергилевке выбиты окна, повреждения получили два легковых автомобиля, добавил Гладков. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, уточнил губернатор.
Накануне дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги.
2 мая средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах