 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: два села в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В частном жилом доме в Вергилевке выбиты окна, повреждения получили два легковых автомобиля, добавил Гладков. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

В Белгородской области из-за атаки дроном загорелась заправка
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Накануне дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги.

2 мая средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области
Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Персоны
дрон атака Белгородская область ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Путин наградил Гладкова орденом Мужества
Политика
В Белгородской области из-за атаки дроном загорелась заправка
Общество
Мужчина получил ранения при ударе дрона по машине в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Дарданеллах у шедшего в Россию танкера вышел из строя двигатель Бизнес, 12:15
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией Политика, 12:06
The Times назвала Тухеля кандидатом на пост главного тренера МЮ Спорт, 12:01
Tesla подала в суд на Tesla Power Бизнес, 11:49
Конгрессмена США обвинили во взятках из Азербайджана и Мексики Политика, 11:44
Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению вице-премьеров и министров Политика, 11:39
В клубе РПЛ впервые в истории главным тренером назначили иностранца Спорт, 11:38
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Курское село Коровяковка попало под обстрел Политика, 11:26
Латвийский вратарь побил рекорд и вывел клуб НХЛ в 1/4 финала плей-офф Спорт, 11:11
Какое падение объема выданной ипотеки прогнозируют эксперты Финансы, 11:03
Шойгу вручил медали отличившимся участникам военной операции Политика, 11:01
В «Зените» ответили на вопрос о возможном переходе Неймара Спорт, 10:53
Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области Политика, 10:52
У военкомата на западе Украины произошла стрельба Политика, 10:42