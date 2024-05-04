Гладков: два села в Белгородской области подверглись атаке дронов-камикадзе

Дроны-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины атаковали село Вергилевка Белгородского района и поселок Красное Шебекинского городского округа с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В частном жилом доме в Вергилевке выбиты окна, повреждения получили два легковых автомобиля, добавил Гладков. В Красном поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

Накануне дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения спины, руки и ноги.

2 мая средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.