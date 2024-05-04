 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира перенесли

Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли
Поединок должен был состояться 1 июня в Саудовской Аравии, но Бетербиев получил травму колена
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым перенесен. Об этом в соцсети Х сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Поединок должен был состояться 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Но Бетербиев получил травму колена.

ESPN сообщил, что россиянин порвал мениск, боксеру предстоит операция, из-за которой он не сможет выйти на ринг минимум до сентября. Также отмечается, что Биволу ищут замену на бой 1 июня.

Российский боксер в бою за чемпионский титул проиграл впервые в карьере
Спорт
Магомед Курбанов

Менеджер Бивола Вадим Корнилов заявил ТАСС, что поединок с Бетербиевым может пройти осенью. «Мы были готовы к бою 1 июня, но это спорт, травмы случаются. Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой все-таки состоится, Дмитрий ждет этого боя уже долгое время», — сказал Корнилов.

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура, Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
Материалы по теме
Цзю заявил, что ему грустно из-за решения провести бой Бивол — Бетербиев
Спорт
Российский боксер Бетербиев получил «нетипичные» результаты допинг-теста
Спорт
Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
У военкомата на западе Украины произошла стрельба Политика, 10:42
Тренера клуба Леброна Джеймса уволили после провального сезона в НБА Спорт, 10:35
В Аргентине отвергли обвинения в употреблении веществ в адрес президента Политика, 10:33
В Харькове раздался взрыв Политика, 10:21
Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира перенесли Спорт, 10:18
Комиссия завершила расследование крушения Superjet в Шереметьево Общество, 10:15
Блинкен назвал новую помощь Украине инвестициями в США Политика, 10:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В России более 40 компаний объявили дивиденды. Кто это и сколько заплатит Инвестиции, 10:10
Politico сообщило об опасениях США из-за россиян на военной базе в Нигере Политика, 10:02
Россияне потратили за год более ₽25 млрд на музыку по подписке Технологии и медиа, 10:00
Президент Сербии призвал прислушаться к мирным инициативам Китая Политика, 09:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:26
Суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны Политика, 09:22
В ЕС допустили, что Украина получит доходы от активов России в конце года Политика, 09:11