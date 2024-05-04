Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли

Бой Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира перенесли

Поединок должен был состояться 1 июня в Саудовской Аравии, но Бетербиев получил травму колена

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым перенесен. Об этом в соцсети Х сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Поединок должен был состояться 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Но Бетербиев получил травму колена.

ESPN сообщил, что россиянин порвал мениск, боксеру предстоит операция, из-за которой он не сможет выйти на ринг минимум до сентября. Также отмечается, что Биволу ищут замену на бой 1 июня.

Менеджер Бивола Вадим Корнилов заявил ТАСС, что поединок с Бетербиевым может пройти осенью. «Мы были готовы к бою 1 июня, но это спорт, травмы случаются. Обсуждается перенос даты на осень, мы надеемся на то, что этот бой все-таки состоится, Дмитрий ждет этого боя уже долгое время», — сказал Корнилов.

Бивол в своем последнем поединке 23 декабря победил единогласным решением судей британца Линдона Артура, Бетербиев 14 января нокаутировал британца Каллума Смита.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.