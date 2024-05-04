Более 150 врачей выступили в поддержку педиатра из Москвы Надежды Буяновой и потребовали освободить ее из-под ареста по делу о «фейках» про российскую армию.

Авторы письма отметили, что Буянова — дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам. Однако сейчас женщина «помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». «Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо», — говорится в тексте обращения.

В обращении отмечается, что преследование Буяновой дает молодежи сигнал, что нельзя идти в медицину и помогать людям, ведь «они могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму».

В начале февраля глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина утверждала, что во время приема в столичной поликлинике Буянова сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает. По словам педиатра, ее оговорили.

У Буяновой прошли обыски. На время следствия ее решили поместить под стражу.

Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — часть 1 статьи 207.3 УК заменили на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК. Теперь максимальное наказание может составить не пять лет колонии, а десять.