Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 801-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Еще один дрон атаковал поселок Красное в Шебекинском округе Белгородской области. Пострадавших также нет.
Дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе.
Евросоюз может предоставить Украине первые доходы от замороженных российских активов до конца года, заявила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.
«Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные [с замороженных активов России] проценты. То есть не саму сумму, а то, что эти деньги зарабатывают. Это около 3 миллиардов [евро], такая оценка сейчас. Уже поступают предложения по этому поводу и страны-члены ЕС это обсуждают», — сказала Матернова.
Он выразила надежду, что Украина сможет получить эти проценты к концу 2024 года.
Ночью российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны.
Boeing столкнулся с проблемами при производстве самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России, пишет The Wall Street Journal.
Теплообменники для систем кондиционирования воздуха в самолетах до начала военной операции производило совместное предприятие АО «ХС-Наука» и RTX Collins Aerospace.
В марте 2022 года оно закрылось, а производство перенесли на заводы в США и Британии («ХС-Наука» переориентировало деятельность, занявшись ремонтом оставшихся в России Boeing и Airbus).
В первое время новый поставщик теплообменников мог удовлетворить спрос, но теперь Boeing хочет нарастить производство широкофюзеляжных самолетов, и новые заводы RTX в США и Великобритании не справляются с задачей.
Власти Италии в новом пакете военной помощи собираются передать Украине зенитный ракетный комплекс SAMP/T, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники, передает Il Foglio.
Италия объявит о девятом пакете военной помощи для Киева до начала саммита «Большой семерки», который пройдет 13 июня. В настоящее время у Италии есть только одна установка, которую ранее одолжили Словакии, и именно ее отправят Украине. Украинская армия уже развернула один такой комплекс, отправленный совместно Францией и Италией. Он прибыл на Украину в июне 2023 года.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В Крыму пропали трое срочников, которые проходили там службу, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, молодые люди (двое из Северной Осетии, еще один из Дагестана) 30 апреля вышли в открытое море на резиновой лодке, несмотря на сильный ветер.
Их видели сослуживцы, которые обратились в МЧС. Поиски в прибрежной зоне результатов не дали.
Меняйло сообщил, что получил обращение от матери одного из пропавших и пообещал приложить все усилия, чтобы найти молодых людей.
«Родителям и родным пропавших ребят — сил и терпения! Все надеемся на лучшее», — сказал он.
Нацбанк Украины запретил выдавать кредиты под залог товаров двойного назначения. Среди них дроны и тепловизоры.
«Страна» связывает такие меры с игорной зависимостью в ВСУ — многие украинские военнослужащие, пишет издание, «в окопах проигрывают чуть ли не все деньги в онлайн-игры».
Эксперты говорят, что запрет в первую очередь коснется ломбардов, поскольку они, в отличие от банков, могут принимать дроны и другие товары двойного назначения в качестве залога под кредит наличными.
Минобороны Украины опубликовало список заболеваний, по которым будет устанавливаться статус годности военнообязанного к службе.
Годными будут признаны военнообязанные с:
- остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза;
- хроническими вирусными гепатитами с незначительными нарушениями функций;
- болезнями, обусловленными ВИЧ и бессимптомным носительством ВИЧ;
- медленно прогрессирующими болезнями крови;
- невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.
Годными к службе в тылу признают военнообязанных с:
- клинически вылеченным туберкулезом;
- хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
- болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
- раком нижней губы, раком кожи;
- доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций и т.д.
Непригодными к военной службе, которых исключат из списков на призыв как в мирное, так и военное время будут считаться люди с активным прогрессирующим туберкулезом с распадом легочной ткани, тяжелой формой вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцией, которая сопровождается паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.
Более 150 врачей выступили в поддержку педиатра из Москвы Надежды Буяновой и потребовали освободить ее из-под ареста по делу о «фейках» про российскую армию.
Авторы письма отметили, что Буянова — дефицитный специалист, детский врач, сорок лет помогавший маленьким пациентам. Однако сейчас женщина «помещена в СИЗО как опасный преступник, который может скрыться из страны или повлиять на следственные действия». «Мы требуем немедленного освобождения нашего педиатра Надежды Буяновой и просим наших коллег подписать письмо», — говорится в тексте обращения.
В обращении отмечается, что преследование Буяновой дает молодежи сигнал, что нельзя идти в медицину и помогать людям, ведь «они могут в любой момент оговорить вас и вы пойдете в тюрьму».
В начале февраля глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина утверждала, что во время приема в столичной поликлинике Буянова сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает. По словам педиатра, ее оговорили.
У Буяновой прошли обыски. На время следствия ее решили поместить под стражу.
Изначально врачу вменяли публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (часть 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса). Но в окончательное обвинение включили мотив политической ненависти — часть 1 статьи 207.3 УК заменили на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК. Теперь максимальное наказание может составить не пять лет колонии, а десять.
Российские системы ПВО за сутки уничтожили 40 украинских беспилотников и три управляемые авиабомбы Hammer, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены радиолокатор, а также пусковые установки комплексов С-300 и IRIS-T, отметили в министерстве.
ВСУ потеряли в том числе американский танк Abrams, артиллерийскую установку M109 Paladin и самоходную пушку Dana M2, говорится в сообщении.
Вооруженными силами России нанесен удар по украинской нефтебазе «Баловное», с которой шло снабжение ВСУ, заявили в Минобороны.
Система опорных пунктов ВСУ постоянно взламывается на всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу.
По его словам, украинские военные стараются остаться на отдельных рубежах, однако «под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать». «Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения», — сказал министр.
В Финляндии задержали трех студентов-россиян, которых заподозрили в вывозе за границу товаров двойного назначения.
Полиция сообщила, что это двое 25-летних молодых людей и 18-летняя девушка, они обучаются в училище. Их задержали в городе Каяани.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе. Как он написал в телеграм-канале, серьезные повреждения получили несколько частных домов.
«Есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем», — отметил он.
Ранее в Харьковской области и еще ряде украинских регионов объявили воздушную тревогу.
Российское Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе по пятиэтажному жилому дому в Токмаке.
«По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели», — написал он в телеграм-канале.
Предложение закрыть России доступ к Калининградской области граничит с неадекватностью, заявил РБК пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.
С такой идеей ранее выступил кандидат в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, он заявил, что из города исходят помехи в работе GPS.
«К сожалению, констатируем, что заявления различных политиков наших соседей становятся все более абсурдными и начинают уже граничить с неадекватностью», — сказал Лысков.
Лысков напомнил, что из-за ограничений российские самолеты летают над нейтральными водами Балтийского моря. По его словам, трудностей в навигации и использовании GPS они не испытывают. «А теперь хочется спросить наших финских соседей, а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair? Ответ простой — ничем», — добавил Лысков и посоветовал «открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты», чтобы не «попасть в нелепую ситуацию».