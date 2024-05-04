У военкомата на западе Украины произошла стрельба

Цыгане собрались у здания военкомата в Западной Украине, чтобы вернуть двух мобилизованных мужчин. Сотрудники сделали предупредительные выстрелы в воздух, пострадавших нет

Фото: zk.npu.gov.ua

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) в украинском городе Виноградове сделали предупредительные выстрелы в воздух из-за собравшейся группы людей. Об этом сообщило местное управление полиции.

У здания ТЦК собрались около десяти человек, которые «нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия», протестуя против мобилизации двух мужчин. Выстрелы в воздух прозвучали, когда собравшиеся попытались силой открыть ворота ведомства.

Пострадавших нет, конфликт исчерпан, подчеркнули в полиции. Виновным в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) грозит до семи лет заключения.

Среди собравшихся были цыгане, пишут «РБК-Украина», ТСН и «Страна.ua». Протестующие рассказали журналистам, что сотрудники военкомата мобилизовали их односельчанина, который болен и не может быть призван. На опубликованных изданиями кадрах видны собравшиеся в темное время суток люди, требующие от мужчины в форме вернуть мобилизованных, после чего раздаются взрывы, люди разбегаются.

Всеобщая мобилизация введена на Украине с 24 февраля 2022 года, в день начала Россией военной операции. Командование украинской армии требовало увеличить призыв, указывая на нехватку личного состава, президент Владимир Зеленский пока не одобрил эту инициативу.