Комиссия завершила расследование крушения Superjet в Шереметьево

МАК завершил отчет о крушении самолета «Аэрофлота» в Шереметьево в 2019 году, когда погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Документ опубликуют в течение двух месяцев, авиакомпания подписала его с особым мнением

Фото: АГН «Москва»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил составление отчета о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево весной 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Проект отчета подготовили еще в мае прошлого года, но, учитывая позицию «Аэрофлота», были проведены «дополнительные мероприятия» и значительный объем работ, документ дополнили. Член комиссии от авиакомпании подписал его с особым мнением.

Комитет завершает перевод отчета для отправки зарубежным коллегам, принимавшим участие в расследовании, во Францию (BEA), Германию (BFU) и США (NTSB) для получения комментариев. После получения их позиций отчет будет опубликован. Согласно правилам комментарии должны поступить не позднее, чем за 60 дней.

ЧП произошло 5 мая 2019 года. Самолет SSJ100 «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Спустя месяц после ЧП эксперта МАК опубликовали предварительные итоги расследования: двигатели SSJ100 не были повреждены после попадания молнии. В отчете говорилось, что командир Денис Евдокимов оценивал ситуацию как штатную, несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления; впоследствии управление «носило импульсивный характер». Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ответ заявил, что у компании «много вопросов» к отчету комитета.

Следственный комитет обвинил в происшествии командира экипажа SSJ-100. Пилота признали виновным по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), ему назначили шесть лет колонии-поселения.

Евдокимов вину не признал. Причиной аварии он назвал несоответствие самолета нормам летной годности. Множество жертв подсудимый и его защитник объяснили неправильными действиями погибшего бортпроводника, открывшего заднюю дверь пассажирского салона. По мнению Евдокимова, появившаяся между двумя открытыми люками воздушная тяга раздула пламя и распространила по всему пассажирскому салону.