В Харькове раздался взрыв
В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.
Он призвал харьковчан к осторожности.
В Харькове звучит воздушная тревога, передает «Суспільне».
Ранее этим утром о взрывах сообщили власти Днепропетровской области Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе, рассказал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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