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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздался взрыв

Мэр Терехов: в Харькове раздался взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Он призвал харьковчан к осторожности.

В Харькове звучит воздушная тревога, передает «Суспільне».

Ранее этим утром о взрывах сообщили власти Днепропетровской области Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе, рассказал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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