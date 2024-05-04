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В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Он призвал харьковчан к осторожности.

В Харькове звучит воздушная тревога, передает «Суспільне».

Ранее этим утром о взрывах сообщили власти Днепропетровской области Украины. Повреждены объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе, рассказал глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.