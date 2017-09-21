Вкусный пай

Как правильно выбрать открытый ПИФ

Приток средств в открытые паевые инвестиционные фонды растет. Лидерами стали фонды облигаций, у которых доходность выше, чем у банковских депозитов. Стоит ли сейчас вкладываться в ПИФы и что нужно знать для принятия решения?

Фото: Villa Bonch для РБК

По данным Национальной лиги управляющих, за лето чистый приток средств частных инвесторов в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) составил 20,1 млрд руб. При этом июнь и июль поставили рекорды за последние два года — 7,4 млрд и 7,1 млрд руб. соответственно. По оценкам опрошенных РБК аналитиков, интерес к этому виду коллективных инвестиций растет на фоне сокращения доходности банковских вкладов (по данным ЦБ, максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках составляют в среднем 7,3%, год назад они были на уровне 8,7% годовых).

«Люди ищут консервативные инструменты, которые по доходности были бы выше, чем депозиты», — говорит старший аналитик «Фридом Финанс» Богдан Зварич. При нынешней конъюнктуре по итогам года доходность по ПИФам облигаций может составить 8–9%, по ПИФам акций — 12–15%, предполагает руководитель аналитического департамента УК «БКС» Никита Емельянов.

Директор по инвестициям «Универ Капитал» Дмитрий Александров считает, что летний интерес к вложениям в ПИФы не разовое явление. «Игроки, которые ранее держали средства в банковских продуктах, сейчас увидели, что рублевые облигации дают более высокую доходность, чем депозиты. Так как инвесторы не видят особых рисков на рынке, они обращаются и к фондам», — говорит он.

РБК разбирался, на что нужно обращать внимание при выборе инвестиционного фонда и какие риски должны учитывать пайщики.

Акции или облигации

Главный приток денежных средств за лето пришелся на фонды облигаций — они суммарно пополнились на 20,2 млрд руб. Вложение в облигации подходит инвесторам, которые не готовы брать на себя значительные риски, так как долговой рынок менее подвержен влиянию текущей ситуации, чем рынок акций, отмечает Богдан Зварич.

В какой вид ценных бумаг вкладываться, зависит от того, на какой инвестиционный период рассчитывает пайщик. По словам экспертов, для коротких инвестиций (до трех лет) больше подходят ПИФы облигаций, на более далекую перспективу можно выбрать акции. Согласно данным Investfunds, за три года (с сентября 2014 года по сентябрь 2017-го) доходность фондов акций составила более 68%, доходность фондов облигаций — около 60%. При этом на более короткий период может наблюдаться обратная картина: например, с января по сентябрь 2017 года доходность фондов облигаций составила 6,7%, фондов акций — 5,7%.

Можно выбрать смешанные ПИФы, то есть те, которые вкладываются в разные инструменты. «Чем длиннее инвестиционный горизонт, тем больше акций можно позволить», — говорит Никита Емельянов. При этом он полагает, что примерно 10% своего портфеля инвестор может позволить себе вложить в акции на короткий срок.

Фонды облигаций не всегда однозначно выгодны, и при их выборе эксперты советуют обращать внимание на качество ценных бумаг, в которые вкладывается управляющая ПИФом компания (УК). «Я бы советовал выбирать фонды, портфель которых составлен из облигаций первого класса эмитентов, то есть бумаг крупных компаний и компаний с госучастием», — говорит Дмитрий Александров. Доходность по облигациям небольших компаний, как правило, выше, но и риски, прежде всего риск ликвидности, очень большие, полагает эксперт.

По его словам, стоит присмотреться и к еврооблигациям российских эмитентов. Такие ПИФы тоже есть, но в этом случае важно, чтобы в портфель фонда включались исключительно старшие выпуски, а не субординированные (то есть те, выплаты по которым производятся в последнюю очередь в случае банкротства эмитента). «Также я бы советовал вкладываться именно в российские, а не в иностранные бумаги, так как для управляющих это более понятный и контролируемый продукт. Кроме того, в них выше доходности, чем в иностранных», — отмечает Александров.

Исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель считает, что не стоит выбирать какой-либо отдельный класс активов (акции или облигации) и вкладываться только в него, пытаясь угадать направление движения рынка. «Более правильный путь — создание и поддержание сбалансированного портфеля, в который входят акции, еврооблигации, золото», — говорит эксперт.

Как выбрать фонд

Выбирая ПИФ, в который можно вложиться, пайщик должен смотреть в первую очередь на стабильность показателей фонда, предсказуемость его доходности, считает Никита Емельянов. В то же время ориентироваться только на историческую доходность аналитик не советует. «Это, конечно, важный параметр, но он далеко не ключевой. Управляющему могло повезти, и он вложился в актив, который вырос вместе с рынком. Бывает так, что одна удачная сделка может вывести фонд в лидеры по доходности по итогам целого года, но это вовсе не гарантирует, что инвестиционная стратегия УК и дальше будет успешной», — говорит Емельянов.

Дмитрий Александров добавляет, что история управляющей компании и ее надежность (согласно оценкам рейтинговых агентств) также имеют большое значение.

Кроме того, важен размера ПИФа. Стоимость чистых активов фонда (СЧА) — общедоступный показатель, который показывает, сколько денег у фонда за вычетом обязательств на дату расчета. По оценкам аналитиков, чем крупнее фонд, тем менее зависимы пайщики от действий других крупных пайщиков того же фонда.

И, конечно, пайщику стоит ознакомиться с инвестиционной стратегией УК. Юристы отмечают, что этот вопрос контролируется Центробанком, а отклонение от разрешенных в стратегиях инструментах запрещено. «За исполнением следит как сам ЦБ, так и спецдепозитарий (хранилище активов), который одобряет сделки, проводит операции по требованию управляющих и блокирует, если сделки являются необычными или вредными для пайщиков», — поясняет управляющий партнер юридической компании «ЮрПартнеръ» Антон Толмачев.

Сколько получит пайщик

Купить или продать пай открытого фонда несложно, объясняет начальник департамента развития клиентских отношений УК «КапиталЪ» Вадим Ярош. Клиенту нужно с паспортом и банковскими реквизитами обратиться в управляющую компанию или к агенту (обычно в качестве агентов выступают банки, которые оказывают услуги по оформлению сделок купли-продажи с ПИФами). Подать заявку на покупку или продажу (погашение) можно в любой рабочий день. «Условия приобретения и погашения прописаны в правилах фонда. Вывести можно часть активов, точно так же инвестор может по своему желанию свободно докупать паи», — говорит эксперт.

Порог входа у каждого фонда свой. «В среднем это от 10 тыс. руб., но многие компании устанавливают и более низкий порог», — рассказывает Вадим Ярош. Между фондами одной управляющей компании в ряде случаев возможна также операция обмена паев без комиссии.

При расчете стоимости пая инвестор должен учитывать издержки — скидки и надбавки, которые надо заплатить при сделке. При входе в фонд инвестор платит надбавку, размер которой зависит от суммы приобретения. Этот процент взимается в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на вход и, согласно закону «Об инвестиционных фондах», составляет не более 1,5% (у некоторых фондов надбавка составляет 0%). Например, если пай стоит 10 тыс. руб., а надбавка составляет 1%, то итоговая стоимость пая — 10,1 тыс. руб.

Когда вкладчик решает выйти из фонда, он должен заплатить скидку (вознаграждение лицу, принимающему заявку на выкуп), которая составляет не более 3%. Например, если стоимость купленных паев увеличилась до 15 тыс. руб., а скидка составляет 1%, то из этой суммы при продаже удержат 150 руб.

Также с дохода надо уплатить налог. «Если человек продает паи после трех лет владения ими, то налогообложение отсутствует вообще, а если ранее трех лет, то 13% с дохода взимается налоговым агентом», — пояснил Антон Толмачев.

Минусы ПИФов

Несмотря на увеличение объема привлекаемых средств в ПИФы, многие аналитики относятся к этому инструменту скептически. «Отношение к ПИФам изменилось после финансового кризиса 2008 года. Тогда фонды показали очень плохую динамику, а большинство пайщиков не успели вовремя вывести средства, существенно потеряв», — напоминает Богдан Зварич.

ПИФы сложно назвать оптимальным вариантом для российского инвестора, считает Владимир Крейндель. «Высокие издержки и потери, вызванные особенностями работы паевых фондов (например, необходимость поддерживать высокую долю от портфеля фонда в рублях), могут серьезно ухудшить результаты инвестирования», — считает он.

Кроме того, в отличие от банковских вкладов вложения в паевые фонды не застрахованы государством, даже если паи были приобретены через банк. И портфель облигаций может существенно потерять в стоимости. «Скажем, падение цен облигаций в конце 2014 года «стерло» все доходы за два-три предшествующих года», — говорит Крейндель.

Тем не менее, добавляет он, эти недостатки не означают, что нужно игнорировать инструменты коллективных инвестиций, ведь повышенная доходность компенсирует возможность просадок в виде временного снижения стоимости.