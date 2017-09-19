Космическая угроза для платного ТВ

РТРС предложила создать государственного оператора спутникового вещания

РТРС предложила внедрить в отдаленных населенных пунктах вместо эфирного цифрового телевидения спутниковое. Это позволит снизить затраты телеканалов на доставку сигнала, но негативно скажется на частных спутниковых операторах

Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП «РТРС») обсуждает с Минкомсвязью идею создания на своей базе государственной компании — оператора спутникового телевидения. Об этом РБК рассказали представитель компании — игрока телекоммуникационного рынка и источник, близкий к Роскомнадзору. «Этот оператор будет передавать сигнал двух обязательных мультиплексов (пакет телевизионных каналов, вещающих на одной частоте. — РБК) в небольшие населенные пункты. Рассматривается вариант, что оператор также будет оказывать коммерческие услуги, чтобы окупить проект», — рассказал один из собеседников РБК.

Руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов подтвердил эту информацию. По его словам, по мере приближения окончания строительства сети цифрового эфирного телевещания все чаще возникает вопрос, что будет с населенными пунктами, не попавшими в зону охвата новых передатчиков. «Вопросы в подавляющем большинстве случаев поступают РТРС как представителю цифрового телевидения в регионах и государственному оператору трансляции цифровых мультиплексов. Мы вынуждены поднимать проблему на более высоком уровне», — рассказал Степанов. По его словам, специалисты РТРС считают единственным целесообразным решением этой задачи «организацию непосредственного спутникового телевизионного вещания». Представитель РТРС отметил, что предприятие последние два года говорило о желании запустить коммерческие услуги, но какими они могут быть, не сказал.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Источник РБК, близкий к правительству, отметил, что пока принципиально решение не принято, «все упирается в вопрос необходимости выделения денег». Во сколько может обойтись подобный проект, собеседник РБК не уточнил.

Последней на российский рынок спутникового ТВ вышла компания МТС, это произошло в конце 2015 года. Она собиралась потратить на этот проект в 2014–2016 годах около 5 млрд руб. Сколько в итоге было вложено, МТС не раскрыла. Предполагалось, что основная часть суммы пойдет на аренду спутникового канала, закупку абонентского и операторского оборудования, строительство наземной инфраструктуры.

Объять необъятное

Согласно федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009–2018 годы», 98,4% населения должны получить возможность приема каналов первого мультиплекса, 98,1% — первого и второго мультиплексов. В первый мультиплекс вошли «Первый канал», «Россия 1», «Матч!», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», ТВЦ; во второй — РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Однако цель ФЦП — достигнуть того, что возможность приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов должна появиться у 100% населения страны.

Возможность запуска «государственного» спутникового ТВ была заложена еще в первом варианте ФЦП. Предполагалось, что за счет непосредственной спутниковой теле- и радиотрансляции будут охвачены населенные пункты размером до 50 домохозяйств. Речь шла примерно о 10 тыс. поселений, где проживают 1,5 млн человек.

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

По словам представителя РТРС, сейчас первый и второй мультиплексы транслируются в 85 регионах России. Общий охват первого мультиплекса составляет свыше 94% населения, второго — 67%. Сейчас передатчики второго мультиплекса установлены в городах с населением более 50 тыс. человек, сообщил Игорь Степанов.

В 2018 году на строительство сетей второго мультиплекса ФЦП отводила 5,447 млрд руб., эти средства должны внести входящие в него каналы. Источник РБК, который до недавнего времени занимался техническими вопросами в одной из телекомпаний, отметил, что организация спутникового вещания должна обойтись каналам дешевле. «Спутниковое вещание не просто в разы, а в «большие разы» дешевле, чем эфирное, где надо содержать штат для обслуживания вышек, передающих устройств и т.п.», — объяснилт он.

Космический передел

Среди негативных последствий запуска спутникового оператора на базе РТРС два собеседника РБК назвали его влияние на рынок коммерческого спутникового ТВ: речь идет о том, что абоненты могут уйти от частных компаний к новому игроку.

По оценке Telecom Daily, на конец июня 2017 года в России насчитывалось 41,65 млн абонентов платного телевидения. Объем этого рынка составлял 21 млрд руб. На спутниковое ТВ приходится 39% общей абонентской базы платного телевидения и 24% его выручки. При общей стагнации рынка платного ТВ спутниковый сегмент продолжает оставаться наиболее востребованной технологией передачи сигнала, отмечалось в отчете Telecom Daily по итогам второго квартала 2017 года (есть у РБК). «Снижение подключений в сегменте спутникового ТВ пока не носит явления длительного характера, так как с инфраструктурой в регионах по-прежнему непросто», — говорилось в нем.

Представители компаний — основных спутниковых операторов заявили РБК, что создание государственного оператора не отразится негативно на их бизнесе, но саму идею в целом назвали сомнительной. Представитель Национальной спутниковой компании (бренд «Триколор ТВ») Ульяна Рассказова утверждает, что цифровизация телевещания в России уже состоялась: всю территорию страны охватывает несколько спутниковых операторов. «Мы не видим смысла в создании еще одного оператора за счет государственного бюджета, гораздо эффективнее сегодня — это использование возможностей существующих операторов», — считает она.

Гендиректор группы «Орион» (бренд «Телекарта») Кирилл Махновский назвал идею «изобретением велосипеда». Он также указал, что задача доставки сигнала двух обязательных мультиплексов давно решена действующими спутниковыми операторами. И «Орион», и другие «лидеры рынка» вещают на всей территории России, в том числе в самых удаленных регионах, и предоставляют абонентам возможность бесплатного просмотра каналов перового и второго мультиплексов, отметил Махновский.

Представители «НТВ-Плюс» и МТС отказались от комментариев.