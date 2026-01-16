Мерц заявил о желании Германии найти баланс в отношениях с Россией
Германия хочет достичь баланса в отношениях с Россией, как крупнейшим европейским соседом, заявил на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Полный текст выступления доступен на официальном сайте бундестага.
«Если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно Россией <...> тогда мы, Федеративная Республика Германия, мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее», — отметил Мерц.
Спецпосланник президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сделал репост с речью немецкого канцлера, назвав его слова «прогрессом». «Прогресс. Миру нужна деэскалация», — написал Дмитриев.
В августе 2025 года Мерц говорил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией, связывая это с тем, что, по его мнению, Москва «дестабилизирует большую часть» Германии.
Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов выразил надежду, что со временем отношения с европейскими странами вернутся к нормальному и конструктивному общению.
МИД считает, что восстановлению диалога между Россией и странами Европы может способствовать смена состава Еврокомиссии. Как отметили в ведомстве, санкционная политика ЕС наносит ущерб самому союзу.
Путин в апреле прошлого года отметил, что в Европе есть люди, которые разделяют позицию России, хотя не все открыто об этом заявляют.
