 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мерц заявил о желании Германии найти баланс в отношениях с Россией

Канцлер Мерц: Германия хочет найти баланс в отношениях с Россией

Германия хочет достичь баланса в отношениях с Россией, как крупнейшим европейским соседом, заявил на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Полный текст выступления доступен на официальном сайте бундестага.

«Если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно Россией <...> тогда мы, Федеративная Республика Германия, мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее», — отметил Мерц.

Спецпосланник президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сделал репост с речью немецкого канцлера, назвав его слова «прогрессом». «Прогресс. Миру нужна деэскалация», — написал Дмитриев.

В августе 2025 года Мерц говорил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией, связывая это с тем, что, по его мнению, Москва «дестабилизирует большую часть» Германии.

В МИДе оценили сроки восстановления диалога России с Евросоюзом
Политика

Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов выразил надежду, что со временем отношения с европейскими странами вернутся к нормальному и конструктивному общению.

МИД считает, что восстановлению диалога между Россией и странами Европы может способствовать смена состава Еврокомиссии. Как отметили в ведомстве, санкционная политика ЕС наносит ущерб самому союзу.

Путин в апреле прошлого года отметил, что в Европе есть люди, которые разделяют позицию России, хотя не все открыто об этом заявляют.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Фридрих Мерц Германия Россия
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав»
Политика
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине
Политика
Лавров счел, что Украина и Европа не готовы к конструктивным переговорам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Временный лидер Венесуэлы назвала своей целью сохранение мира Политика, 03:28
Трамп объявил о создании «самого великого» Совета мира в Газе Политика, 02:57
Мерц заявил о желании Германии найти баланс в отношениях с Россией Политика, 02:45
В центре Москвы произошла стрельба Общество, 02:34
Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира Политика, 02:19
Fox News сообщил об усилении военного присутствия США из-за Ирана Политика, 02:06
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина Общество, 01:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 01:09
Журналист Axios объяснил, почему Трамп тянет с ударом по Ирану Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках Политика, 00:53
В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек Общество, 00:14
WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану Политика, 00:11
Всемирный экономический форум назвал основные киберугрозы 2026 годаПодписка на РБК, 00:00