Мерц заявил о желании Германии найти баланс в отношениях с Россией

Германия хочет достичь баланса в отношениях с Россией, как крупнейшим европейским соседом, заявил на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Полный текст выступления доступен на официальном сайте бундестага.

«Если мы, наконец, найдем долгосрочное равновесие с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно Россией <...> тогда мы, Федеративная Республика Германия, мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее», — отметил Мерц.

Спецпосланник президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X сделал репост с речью немецкого канцлера, назвав его слова «прогрессом». «Прогресс. Миру нужна деэскалация», — написал Дмитриев.

В августе 2025 года Мерц говорил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией, связывая это с тем, что, по его мнению, Москва «дестабилизирует большую часть» Германии.

Президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов выразил надежду, что со временем отношения с европейскими странами вернутся к нормальному и конструктивному общению.

МИД считает, что восстановлению диалога между Россией и странами Европы может способствовать смена состава Еврокомиссии. Как отметили в ведомстве, санкционная политика ЕС наносит ущерб самому союзу.

Путин в апреле прошлого года отметил, что в Европе есть люди, которые разделяют позицию России, хотя не все открыто об этом заявляют.