Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество
0

В центре Москвы произошла стрельба, три человека пострадали
Между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт в автобусе, после чего они продолжили выяснять отношения на остановке. Один из них открыл стрельбу, три человека пострадали. Шестеро задержаны

Стрельба произошла в центре Москвы после конфликта, в результате пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Народной улице в Таганском районе. По предварительным данным, между гражданами возник конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу, предположительно, из светошумового пистолета.

В подмосковном Подольске произошла массовая драка со стрельбой
Общество

Пострадавших госпитализировали, шесть предполагаемых участников задержаны.

По информации РЕН ТВ, конфликт вспыхнул в автобусе: несколько мужчин непристойно вели себя, один из пассажиров сделал им замечание. После этого они вышли на остановке и продолжили выяснять отношения. В результате пассажир несколько раз выстрелил в оппонентов, сообщает телеканал.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Москва стрельба
