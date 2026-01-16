В центре Москвы произошла стрельба

Между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт в автобусе, после чего они продолжили выяснять отношения на остановке. Один из них открыл стрельбу, три человека пострадали. Шестеро задержаны

Стрельба произошла в центре Москвы после конфликта, в результате пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Народной улице в Таганском районе. По предварительным данным, между гражданами возник конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу, предположительно, из светошумового пистолета.

Пострадавших госпитализировали, шесть предполагаемых участников задержаны.

По информации РЕН ТВ, конфликт вспыхнул в автобусе: несколько мужчин непристойно вели себя, один из пассажиров сделал им замечание. После этого они вышли на остановке и продолжили выяснять отношения. В результате пассажир несколько раз выстрелил в оппонентов, сообщает телеканал.