В центре Москвы произошла стрельба
Стрельба произошла в центре Москвы после конфликта, в результате пострадали три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел на Народной улице в Таганском районе. По предварительным данным, между гражданами возник конфликт, в ходе которого один из них открыл стрельбу, предположительно, из светошумового пистолета.
Пострадавших госпитализировали, шесть предполагаемых участников задержаны.
По информации РЕН ТВ, конфликт вспыхнул в автобусе: несколько мужчин непристойно вели себя, один из пассажиров сделал им замечание. После этого они вышли на остановке и продолжили выяснять отношения. В результате пассажир несколько раз выстрелил в оппонентов, сообщает телеканал.
