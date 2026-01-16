Трамп оценил «прекрасный жест» лидера оппозиции Венесуэлы с Нобелевкой

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, которая вручила ему медаль Нобелевской премии мира.

Он назвал большой честью встречу с Мачадо, а ее — «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое».

«Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал Трамп в Truth Social.

Лидер венесуэльской оппозиции вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что не поддерживает намерение Мачадо взять власть в свои руки в стране после того, как американцы захватили президента Николаса Мадуро. По мнению Трампа, Мачадо было бы трудно руководить страной, поскольку у нее недостаточно народной поддержки.

Как писала The Washington Post, глава Белого дома не захотел поддержать Мачадо в том числе из-за присужденной ей Нобелевской премии мира. По словам собеседника издания, если бы она отказалась от премии, сказав, что ее достоин именно Трамп, скорее всего, была бы сейчас президентом Венесуэлы.

Материал дополняется