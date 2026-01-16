 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Захват Мадуро⁠,
0

Трамп оценил «прекрасный жест» лидера оппозиции Венесуэлы с Нобелевкой

Сюжет
Захват Мадуро

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, которая вручила ему медаль Нобелевской премии мира.

Он назвал большой честью встречу с Мачадо, а ее — «замечательной женщиной, которая прошла через очень многое».

«Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — написал Трамп в Truth Social.

Лидер венесуэльской оппозиции вручила американскому президенту медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что не поддерживает намерение Мачадо взять власть в свои руки  в стране после того, как американцы захватили президента Николаса Мадуро. По мнению Трампа, Мачадо было бы трудно руководить страной, поскольку у нее недостаточно народной поддержки.

Как писала The Washington Post, глава Белого дома не захотел поддержать Мачадо в том числе из-за присужденной ей Нобелевской премии мира. По словам собеседника издания, если бы она отказалась от премии, сказав, что ее достоин именно Трамп, скорее всего, была бы сейчас президентом Венесуэлы. 

Материал дополняется

Персоны
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
