0

Стало известно, как изменились цены на билеты на спектакли и концерты

Сюжет
Новый год 2026

В новогодние праздники количество транзакций на театральные мероприятия выросло на 17% год к году, сообщили РБК в пресс-службе ON Медиа. Несмотря на рост цен, спрос на культурные мероприятия остался на уровне прошлого года. Билеты на концерты и спектакли в новогодние каникулы россияне в среднем приобретали за 30 дней до даты посещения.

По данным сервиса Ticketland, в среднем по России купить билет на мюзикл в этот период можно было за 3 890 руб. (+19% к средней стоимости билета год к году), на спектакль — за 2 579 руб. (+13%), на выставку — за 716 руб. (+12%), на концерт — за 2 460 руб. (-2%).

В Москве спектакли подорожали на 19%: билеты в праздники в среднем обходились в 3 483 руб. Приобрести билет на концерт в среднем можно было за 3 244 руб. (+3% к уровню цен прошлого года).

В Санкт-Петербурге цены на билеты на концерты выросли на 25% (средняя цена за билет составила 2 041 руб.), а на спектакли — на 14% (средняя цена билета — 2 708 руб.).

Кинотеатры установили исторический рекорд «новогодней битвы»
Технологии и медиа
Фото:Pradeep Gaur / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

Самыми дорогими событиями по средней стоимости одного билета оказались шоу «What women want. New Year edition» в театре Crave (44 607 руб.) и балет «Щелкунчик» в Мариинском театре (20 779 руб.). Самыми востребованными по количеству проданных билетов стали концерты GONE.Fludd в VK Stadium, «Тринадцать карат» в TAU, SQWOZ BAB в Atmosphere, а также «Три дня дождя» и t.A.T.u в Санкт-Петербурге.

В топ-5 театральных постановок попали спектакли «Солнце Ландау» в театре им. Евгения Вахтангова, «Новогодний кабачок» в Московском академическом театре сатиры, «Собачье сердце» в московском театре комедии, а также «Утиная охота» в БДТ им. Г.А. Товстоногова и «Плохие девчонки» в театре «Миллениум».

Кроме того, россияне покупали билеты на мюзиклы «Последняя сказка», «Мамма мимо», «Любовь без памяти», «Ромео и Джульетта» и «Нотр Дам де Пари», а также на такие выставки, как «Рождество» в Санкт-Петербурге, «Жили-Были. Царство русской сказки» на Винзаводе и др.

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Евгения Стогова
новогодние каникулы Билеты спектакли концерты
