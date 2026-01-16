 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп объявил о создании «самого великого» Совета мира в Газе

Дональд Трамп объявил о создании самого великого Совета мира в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа. Об этом он написал Truth Social.

«Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время», — сообщил Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что «это самый великий и самый престижный совет», когда-либо и где-либо созванный.

Создание международного Совета мира, который должен возглавить лично Трамп, входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

На этой нееделе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана Трампа, включающего создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Теги
Персоны
Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Временный лидер Венесуэлы назвала своей целью сохранение мира Политика, 03:28
Трамп объявил о создании «самого великого» Совета мира в Газе Политика, 02:57
Мерц заявил о желании Германии найти баланс в отношениях с Россией Политика, 02:45
В центре Москвы произошла стрельба Общество, 02:34
Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира Политика, 02:19
Fox News сообщил об усилении военного присутствия США из-за Ирана Политика, 02:06
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина Общество, 01:34
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 01:09
Журналист Axios объяснил, почему Трамп тянет с ударом по Ирану Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках Политика, 00:53
В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек Общество, 00:14
WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану Политика, 00:11
Всемирный экономический форум назвал основные киберугрозы 2026 годаПодписка на РБК, 00:00