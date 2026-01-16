Дональд Трамп объявил о создании самого великого Совета мира в Газе

Президент США Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа. Об этом он написал Truth Social.

«Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время», — сообщил Трамп.

Американский лидер выразил уверенность, что «это самый великий и самый престижный совет», когда-либо и где-либо созванный.

Создание международного Совета мира, который должен возглавить лично Трамп, входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.

На этой нееделе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана Трампа, включающего создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.

Материал дополняется