Трамп объявил о создании «самого великого» Совета мира в Газе
Президент США Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира в секторе Газа. Об этом он написал Truth Social.
«Для меня большая честь объявить о создании Совета мира. Состав Совета будет объявлен в ближайшее время», — сообщил Трамп.
Американский лидер выразил уверенность, что «это самый великий и самый престижный совет», когда-либо и где-либо созванный.
Создание международного Совета мира, который должен возглавить лично Трамп, входит в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил.
На этой нееделе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана Трампа, включающего создание переходной администрации в Газе и Национального комитета по управлению Газой (NCAG), а также разоружение членов незаконных формирований.
Материал дополняется
