Временный лидер Венесуэлы назвала своей целью сохранение мира
Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес в обращении к нации заявила, что ее целью и ответственностью является сохранение мира в республике. Трансляция доступна на YouTube-канале Associated Press.
«История сделала меня ответственной в это сложное время за сохранение мира на родине <...>», — заявила Родригес.
Она отметила, что в случае если ей придется посетить Соединенные Штаты, она сделает это с достоинством.
«Сегодня, как никогда прежде, Венесуэла сохраняет достоинство <...> Если мне придется ехать в Вашингтон, я сделаю это с достоинством, <...> символизирующим венесуэльский народ», — подчеркнула Родригес.
Накануне сменщица свергнутого лидера республики Николаса Мадуро провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Родригес отметила, что беседа была продуктивной и проходила с взаимным уважением; обсуждались двусторонние вопросы и нерешенные проблемы в отношениях между странами.
Трамп назвал Родригес «потрясающим человеком» и сообщил, что обсуждались нефть, минералы, торговля и национальная безопасность. Республиканец подчеркнул, что партнерство с Венесуэлой будет выгодно для всех и выразил надежду на восстановление страны.
В начале января США захватили Мадуро с супругой, а на следующий день Родригес, сторонница Мадуро, стала временным лидером. По данным Bloomberg, Трамп поддержал ее назначение из-за опыта в нефтяной отрасли. Как сообщает Politico, Вашингтон ожидает от Родригес «проамериканских шагов», включая борьбу с наркотрафиком, выдворение «враждебных Вашингтону агентов» и содействие проведению свободных выборов.
