Захват Мадуро⁠,
0

Мачадо передала Трампу медаль своей Нобелевской премии мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо передала Трампу медаль Нобелевской премии мира
Сюжет
Захват Мадуро
Сюжет
Нобелевская премия

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу во время приема в Белом доме. Об этом Мачадо заявила на брифинге, передает El Nacional.

«Я говорила президенту Трампу, что 200 лет назад генерал Лафайет передал Симону Боливару медаль с изображением президента Джорджа Вашингтона. С тех пор Симон Боливар никогда с ней не расставался. 200 лет спустя народ Боливара вручает президенту США, наследнику Вашингтона, медаль Нобелевской премии как признание его приверженности нашей свободе», — сказала Мачадо прессе.

Генерал Лафайет, или Жильберт Шарль Жак де Лафайет — французский военачальник и аристократ, сыгравшим важную роль в Войне за независимость США, где он поддерживал американских колонистов против Великобритании.

Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы, был южноамериканским революционером и государственным деятелем, который возглавил борьбу за независимость ряда стран Латинской Америки от испанского владычества, включая Венесуэлу, Колумбию, Эквадор, Перу и Боливию.

Мачадо отметила, что Трамп, по ее мнению, полностью «привержен свободе политических заключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев», а также осознает потенциал республики как сильного союзника США.

Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, премию нельзя отзывать или передавать другим.

Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой
Политика
Дональд Трамп

В начале января Мачадо заявила о готовности передать Трампу Нобелевскую премию мира, присужденную ей в октябре 2025 года за усилия по продвижению демократии в Венесуэле. Политик отметила, что награда принадлежит народу страны и выразила готовность сотрудничать с США в сфере безопасности, энергетики и защиты инвестиций.

В ночь на 3 января военные США захватили лидера республики Николаса Мадуро и его супругу в Венесуэле и перевезли в Нью-Йорк для суда по обвинению в наркотерроризме. Исполняющей обязанности главы республики признали вице-президента Делси Родригес. Трамп критически высказался о способностях Мачадо к руководству, называя ее «просто милой» и без задатков лидера.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Мария Корина Мачадо США Венесуэла Нобелевская премия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
