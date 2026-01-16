Fox News сообщил об усилении военного присутствия США из-за Ирана

США направляют военные силы на Ближний Восток, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников, по меньшей мере один американский авианосец перебрасывается на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Пока неясно, идет ли речь об авианосце USS Abraham Lincoln, который находится в Южно-Китайском море, или одном из двух кораблей, покинувших Норфолк и Сан-Диего на этой неделе, отмечает телеканал. Переход в регион, как ожидается, займет не менее недели.

Собеседники рассказали, что в ближайшие дни и недели как ожидается, на Ближний Восток прибудут американские военные силы с воздуха, суши и моря, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу военные возможности в случае, если он решит нанести удары по Ирану. Если пойдет на этот шаг, «это будет что-то другое, более наступательное», отметили они.

По словам одного из источников, военные готовят ряд вариантов, которые будут зависеть от того, как Иран будет действовать в ближайшие дни. Предполагается, что в регион также будут переброшены системы противоракетной обороны для защиты американских баз и Израиля.

Материал дополняется