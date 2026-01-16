Ученые нашли внутри туманности Кольцо гигантскую «ленту» из атомов железа
Британские астрономы обнаружили в туманности Кольцо в созвездии Лиры гигантскую структуру из атомов железа длиной около 3 трлн км и массой, сопоставимой с Марсом, сообщает Королевское астрономическое общество со ссылкой на пресс-службу Университетского колледжа Лондона.
«Когда мы обработали данные, <...> мы обнаружили внутри этой туманности ранее неизвестный объект — огромную «ленту» из ионизированных атомов железа, которая проходит через весь центр этого облака из газа и пыли <...> Мы надеемся, что сможем найти ее аналоги при наблюдениях за другими объектами космоса», — рассказал научный сотрудник колледжа Роджер Вессон.
Как уточняется, Вессон и его коллеги сделали открытие во время проверки работы одного из режимов спектрографа WEAVE. Это новый инструмент, установленный на 4,2-метровом телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах, который предназначен для получения детальных спектров протяженных космических объектов, включая галактики и планетарные туманности.
Туманность Кольцо, известная также как M57 и NGC 6720, расположена в созвездии Лиры на расстоянии около 2300 световых лет от Земли. Ее открыл в 1779 году французский астроном Огюстен Даркье. Объект относится к планетарным туманностям — это оболочка из светящегося газа, которую выбросила звезда. При наблюдении с Земли такая газовая сфера выглядит ярче по краям, чем в центре, из-за чего создается эффект светящегося кольца. Считается одним из самых известных и популярных объектов для наблюдений у астрономов-любителей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC