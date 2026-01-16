 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех регионах России объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской, Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность, сообщили в телеграм-каналах главы регионов Александр Богомаз, Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения», — написал Богомаз. В 00:55 мск он объявил отбой ракетной опасности.

Губернатор Орловской области призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание. Глава Тульской области попросил жителей сохранять спокойствие.

Последствия ракетного удара по центру Белгорода

В начале января ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, в результате которого пострадали две мирные жительницы.

Также повреждения получили жилые здания — в частном доме и в трех многоквартирных домах выбило окна. Кроме того, фрагменты дронов повредили несколько машин, пострадали кровля и фасад здания коммерческого объекта.

