Bloomberg узнал об обращении Paramount за поддержкой к Макрону

Руководство американской компании Paramount Skydance Corp. обратилось за поддержкой к президенту Франции Эммануэлю Макрону в рамках кампании по продвижению своего предложения о покупке Warner Bros. Discovery на сумму $108,4 млрд, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, топ-менеджеры Paramount провели переговоры с Макроном и высокопоставленными французскими чиновниками. Также руководство компании посетило Лондон для обсуждения сделки с представителями британских властей, отмечает агентство.

Накануне о готовности стримингового сервиса Netflix предложить покупку студийного и стримингового бизнеса Warner Bros. Discovery полностью за наличные сообщили The Wall Street Journal и The Financial Times.

По данным Bloomberg, Netflix рассматривает изменение условий сделки, чтобы ускорить ее закрытие на фоне противодействия со стороны Paramount Skydance.

Первоначальное предложение Netflix оценивало Warner Bros. Discovery в $82,7 млрд. Оно предполагало выплату акционерам $23,25 млрд наличными и $4,5 млрд акциями Netflix с механизмом корректировки, если котировки опустятся ниже $97,91. С октября, когда началась борьба за актив, акции Netflix подешевели примерно на 25%. 13 января бумаги торговались по $89,07, а на следующий день выросли на 1,6%.

Почти сразу после объявления о сделке Netflix компания Paramount предложила выкупить Warner Bros. Discovery целиком, включая студию, HBO и телесети CNN и TNT Sports, за $108 млрд. Гендиректор Paramount Дэвид Эллисон и его отец, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, дали личную гарантию на $40,4 млрд.

Совет директоров Warner Bros. Discovery отклонил все предложения Paramount. После этого компания Эллисона подала в суд, требуя раскрыть больше информации о переговорах с Netflix.