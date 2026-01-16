Балицкий: в Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек

В Запорожской области в результате атаки ВСУ без электричества остались около 87 тыс. абонентов, сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар», — уточнил губернатор.

Работы по поэтапному подключению потребителей к электроснабжению продолжаются, добавил Балицкий.

Чуть более часа назад пресс-служба регионального Минэнерго сообщила о более 144 тыс. человек, оставшихся без электричества.

Менее чем через 10 минут в ведомстве добавили, что поэтапное подключение абонентов к сети уже началось.

Днем ранее после удара ВСУ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры с перебоями в электроснабжении столкнулись более 70 тыс. жителей Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз. При ракетном ударе пострадали Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.