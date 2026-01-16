 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Пожар произошел в бизнес-центре во Владивостоке

Во Владивостоке в бизнес-центре «Игнат» произошел пожар, сообщают «Владивосток Онлайн» и Prima Media.

Как сообщили изданиям в МЧС, загорелась кухня на первом этаже здания. Пожарные прибыли на место происшествия через девять минут. По информации администрации бизнес-центра, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Одного из находившихся в бизнес-центре пожарные вывели с горящего балкона.

Открытое горение ликвидировали на площади около 30 кв. м. На момент публикации проводятся проливка и разбор конструкций для исключения повторного возгорания.

В ликвидации пожара задействовали пять единиц техники и 19 сотрудников МЧС России. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

Бизнес-центр «Игнат» находится на проспекте Красного Знамени, 3. Здание построено в 2006 году. В нем расположены кафе, офисы логистических, страховых, строительных и других компаний.

Общество

В конце декабря несколько квартир пострадали при пожаре в Доме Смитов в центре Владивостока. Тушение осложнялось отсутствием нормативного давления в пожарных гидрантах. Площадь пожара составила не менее 300 кв. м. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. Пострадавших не было.

