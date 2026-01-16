 Перейти к основному контенту
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

На 84-м году жизни умерла принцесса Греческая и Датская Ирина

Принцесса Греческая и Датская Ирина, сестра королевы Испании Софии, скончалась на 84-м году жизни, сообщает телеканал CNN на греческом языке.

«Их Величества Король и Королева и Ее Величество Королева София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой сегодня в 11:40 утра (15 января в 13:40 мск. — РБК) во дворце Сарсуэла в Мадриде», — говорится в пресс-релизе испанского дворца, цитируемом телеканалом.

По информации CNN, причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Королева София недавно отменила ряд мероприятий из-за ухудшения состояния сестры, которое наблюдалось последние месяцы. Последний раз принцесса Ирина появлялась на публике в феврале 2025 года.

Принцесса Ирина родилась 11 мая 1942 года в южноафриканском Кейптауне, где ее семья находилась в изгнании во время Второй мировой войны, пишет EuroWeekly News. Она была младшей дочерью короля Павла I и королевы Фредерики, а также являлась младшей сестрой королевы Испании Софии и покойного короля Греции Константина II. В последние годы жизни принцесса Ирина проживала в Мадриде в дворце Сарсуэла рядом с сестрой.

Принцесса никогда не была замужем и детей не имела. В 2018 году она получила гражданство Испании и продолжала участвовать в семейных и культурных мероприятиях до ухудшения здоровья. По данным издания, согласно традиции, принцессу Ирину похоронят в Греции на королевском кладбище.

