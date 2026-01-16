 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Журналист Axios объяснил, почему Трамп тянет с ударом по Ирану

Журналист Axios Равид: Трамп тянет с ударом по Ирану для консультаций о сроках
Сюжет
Протесты в Иране
Президент США откладывает решение о нанесении удара по Ирану, пока Белый дом проводит консультации, в том числе с союзниками, по поводу сроков возможной атаки, но «держит палец на кнопке и готов ее нажать»

Президент США Дональд Трамп тянет с атакой на Иран, чтобы провести консультации в Белом доме и с союзниками, сообщает журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на пять американских, израильских и арабских источников.

По словам собеседников, Трамп откладывает решение о нанесении удара по Ирану, пока Белый дом проводит консультации, в том числе с союзниками Вашингтона, по поводу сроков возможной военной операции и того, действительно ли она существенно подорвет режим.

Американский собеседник отметил, что «всем известно, что президент держит палец на кнопке и готов ее нажать».

NYT узнала о просьбе Израиля к Трампу пока не бить по Ирану
Политика
Фото:Getty Images

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, американский лидер может сознательно тянуть время с нанесением удара по Исламской Республике, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток. По данным газеты, американские чиновники и ближневосточные партнеры дали понять Трампу, что крупномасштабный удар вряд ли приведет к падению режима в стране и может спровоцировать более широкий конфликт. По словам одного из собеседников, глава Белого дома запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ об атаке.

В частности, Пентагон может направить авианосец USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. О том, что американские военные перебрасывают авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln в регион на фоне напряженности между США и Ираном, сообщали также источники издания NewsNation.

Сам Трамп говорил, что Вашингтон будет наблюдать за Тегераном, прежде чем принимать дальнейшие решения. Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам утверждал, что американский президент сообщил иранской стороне, что Соединенные Штаты не будут атаковать республику. Трамп «не хочет войны» и попросил Тегеран проявить сдержанность и не атаковать американские базы в регионе, сообщал дипломат.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Глава МИД Ирана заявил, что Иран не планирует вешать протестующих
Политика
Трамп усомнился в народной поддержке наследника шаха Ирана в стране
Политика
Над Ираном открыли небо для полетов самолетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
Fox News сообщил об усилении военного присутствия США из-за Ирана Политика, 02:06
Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина Общество, 01:34
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 01:09
Журналист Axios объяснил, почему Трамп тянет с ударом по Ирану Политика, 01:08
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках Политика, 00:53
В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек Общество, 00:14
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану Политика, 00:11
Всемирный экономический форум назвал основные киберугрозы 2026 годаПодписка на РБК, 00:00
Ажиотаж вокруг семейной ипотеки: спрос вырос из-за изменений программы Недвижимость, 00:00
Economist назвал четырех кандидатов на смену Эрдогану Политика, 15 янв, 23:46
Суд в ФРГ заподозрил Украину во взрывах Nord Stream Политика, 15 янв, 23:31
Бундесвер разослал первые анкеты в рамках новой программы военной службы Политика, 15 янв, 23:27
Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру» Политика, 15 янв, 23:17