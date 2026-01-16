Журналист Axios объяснил, почему Трамп тянет с ударом по Ирану

Журналист Axios Равид: Трамп тянет с ударом по Ирану для консультаций о сроках

Президент США откладывает решение о нанесении удара по Ирану, пока Белый дом проводит консультации, в том числе с союзниками, по поводу сроков возможной атаки, но «держит палец на кнопке и готов ее нажать»

Президент США Дональд Трамп тянет с атакой на Иран, чтобы провести консультации в Белом доме и с союзниками, сообщает журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на пять американских, израильских и арабских источников.

По словам собеседников, Трамп откладывает решение о нанесении удара по Ирану, пока Белый дом проводит консультации, в том числе с союзниками Вашингтона, по поводу сроков возможной военной операции и того, действительно ли она существенно подорвет режим.

Американский собеседник отметил, что «всем известно, что президент держит палец на кнопке и готов ее нажать».

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, американский лидер может сознательно тянуть время с нанесением удара по Исламской Республике, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток. По данным газеты, американские чиновники и ближневосточные партнеры дали понять Трампу, что крупномасштабный удар вряд ли приведет к падению режима в стране и может спровоцировать более широкий конфликт. По словам одного из собеседников, глава Белого дома запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ об атаке.

В частности, Пентагон может направить авианосец USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. О том, что американские военные перебрасывают авианосную ударную группу во главе с USS Abraham Lincoln в регион на фоне напряженности между США и Ираном, сообщали также источники издания NewsNation.

Сам Трамп говорил, что Вашингтон будет наблюдать за Тегераном, прежде чем принимать дальнейшие решения. Иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам утверждал, что американский президент сообщил иранской стороне, что Соединенные Штаты не будут атаковать республику. Трамп «не хочет войны» и попросил Тегеран проявить сдержанность и не атаковать американские базы в регионе, сообщал дипломат.