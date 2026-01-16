 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану

WSJ: Трампу дали понять, что удар по Ирану вряд ли приведет к падению режима
Сюжет
Протесты в Иране
Президент США может сознательно тянуть время с нанесением удара по Ирану, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток, пишет газета

Крупномасштабный удар США по Ирану вряд ли приведет к падению режима и может спровоцировать более широкий конфликт, об этом президенту Дональду Трампу сообщили американские чиновники и ближневосточные партнеры, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает газета, Вашингтону потребуется больше военной мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты своих военных в регионе и союзников, таких как Израиль.

По мнению чиновников, более мелкие штурмовые операции могли бы поднять моральный дух протестующих, но в конечном итоге не повлияют на репрессии. Трамп не принял окончательного решения о том, какие шаги он предпримет против Тегерана, но запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ о крупномасштабном ударе, сообщил один из чиновников.

По словам двух американских чиновников и еще одного источника, ожидается, что американский лидер поручит Пентагону направить USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. О том, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке на фоне напряженности между США и Ираном, сообщало издание NewsNation со ссылкой на источники.

«Президент и его команда дали понять иранскому режиму, что если убийства продолжатся, это повлечет за собой серьезные последствия», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что только Трамп знает, какие шаги собирается предпринять.

Посланник Тегерана заявил, что Трамп пообещал не атаковать Иран
Политика
Дональд Трамп

По ее словам, глава Белого дома недавно говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако Левитт не раскрыла подробностей их разговора. Она также не уточнила, когда состоялась эта беседа. По данным The New York Times, Нетаньяху в ходе разговора, который состоялся 14 января, попросил президента отложить удар по Ирану.

В последние дни, как рассказал WSJ дипломат, иранские чиновники созвонились с Турцией, Катароом, ОАЭ и Оманом, чтобы предупредить их о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским базам в регионе. По словам чиновника, наиболее вероятной целью возможного ответного удара со стороны Тегерана станет крупная американская военная база в Катаре, которую Тегеран атаковал в июне прошлого года в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. На этой неделе США в качестве меры предосторожности вывели часть войск с базы.

Американские и ближневосточные чиновники предположили, что Трамп тянет время, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток. Катарский чиновник сообщил, что США может потребоваться от пяти до семи дней для подготовки полномасштабной атаки.

США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил ранее Трамп. Американский лидер заверил, что, по его данным, убийства в стране на фоне протестов прекратились, а казни не планируются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Иран
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп усомнился в широкой поддержке в Иране сына бывшего шаха Пехлеви
Политика
WSJ описала, как США могут нанести удар по Ирану
Политика
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 15 янв, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 15 янв, 17:42
В Запорожской области без света остались почти 90 тыс. человек Общество, 00:14
WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану Политика, 00:11
Всемирный экономический форум назвал основные киберугрозы 2026 годаПодписка на РБК, 00:00
Ажиотаж вокруг семейной ипотеки: спрос вырос из-за изменений программы Недвижимость, 00:00
Economist назвал четырех кандидатов на смену Эрдогану Политика, 15 янв, 23:46
Spiegel узнал, что суд в ФРГ заподозрил Украину во взрывах Nord Stream Политика, 15 янв, 23:31
Бундесвер разослал первые анкеты в рамках новой программы военной службы Политика, 15 янв, 23:27
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Зеленский поспорил с Трампом насчет «преграды миру» Политика, 15 янв, 23:17
Киев объявил о созыве «энергетического Рамштайна» Политика, 15 янв, 22:57
КС постановил уточнить принцип начисления НДФЛ при обмене недвижимости Недвижимость, 15 янв, 22:49
Захарова назвала слова Соловьева о Венесуэле и Армении личным мнением Политика, 15 янв, 22:45
Philenews раскрыло предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера Общество, 15 янв, 22:34
Как «прогнозный недобор» в бюджет может поддержать рубльПодписка на РБК, 15 янв, 22:28
Хет-трик Лишки помог «Северстали» в 4-й раз победить минское «Динамо» Спорт, 15 янв, 22:22