WSJ узнала, что повлияло на решение Трампа по Ирану

Президент США может сознательно тянуть время с нанесением удара по Ирану, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток, пишет газета

Крупномасштабный удар США по Ирану вряд ли приведет к падению режима и может спровоцировать более широкий конфликт, об этом президенту Дональду Трампу сообщили американские чиновники и ближневосточные партнеры, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает газета, Вашингтону потребуется больше военной мощи на Ближнем Востоке как для нанесения крупномасштабного удара, так и для защиты своих военных в регионе и союзников, таких как Израиль.

По мнению чиновников, более мелкие штурмовые операции могли бы поднять моральный дух протестующих, но в конечном итоге не повлияют на репрессии. Трамп не принял окончательного решения о том, какие шаги он предпримет против Тегерана, но запросил размещение военных сил на случай, если все же отдаст приказ о крупномасштабном ударе, сообщил один из чиновников.

По словам двух американских чиновников и еще одного источника, ожидается, что американский лидер поручит Пентагону направить USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. О том, что Пентагон перебрасывает авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке на фоне напряженности между США и Ираном, сообщало издание NewsNation со ссылкой на источники.

«Президент и его команда дали понять иранскому режиму, что если убийства продолжатся, это повлечет за собой серьезные последствия», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отметив, что только Трамп знает, какие шаги собирается предпринять.

По ее словам, глава Белого дома недавно говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако Левитт не раскрыла подробностей их разговора. Она также не уточнила, когда состоялась эта беседа. По данным The New York Times, Нетаньяху в ходе разговора, который состоялся 14 января, попросил президента отложить удар по Ирану.

В последние дни, как рассказал WSJ дипломат, иранские чиновники созвонились с Турцией, Катароом, ОАЭ и Оманом, чтобы предупредить их о том, что в случае нападения Иран нанесет удар по американским базам в регионе. По словам чиновника, наиболее вероятной целью возможного ответного удара со стороны Тегерана станет крупная американская военная база в Катаре, которую Тегеран атаковал в июне прошлого года в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. На этой неделе США в качестве меры предосторожности вывели часть войск с базы.

Американские и ближневосточные чиновники предположили, что Трамп тянет время, пока военные силы перебрасываются на Ближний Восток. Катарский чиновник сообщил, что США может потребоваться от пяти до семи дней для подготовки полномасштабной атаки.

США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать дальнейшие решения о военных действиях, заявил ранее Трамп. Американский лидер заверил, что, по его данным, убийства в стране на фоне протестов прекратились, а казни не планируются.