Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в банках Украины заблокированы и она не может внести за себя залог в $1,15 млн.

Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины запросит для освобождения главы «Батькивщины» залог в размере 50 млн гривн ($1,1 млн).

«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по вопиюще заказному политическому делу <...> Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала Тимошенко в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Блокировку своих счетов глава «Батькивщины» назвала «примитивными шагами», которые не заставят ее «бежать или перестать бороться».

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения Тимошенко запланировано на утро 16 января.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 13 января сообщили о разоблачении главы одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование по законопроектам. По словам источников, подозреваемой является Тимошенко. В ночь на 14 января в офисе партии прошли следственные действия. Тимошенко отвергла обвинения и назвала их «политическим заказом».

Днем 14 января в САП подтвердили, что главе «Батькивщины» объявлено о подозрении. НАБУ опубликовало материалы прослушивания, на которых голос, похожий на Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.

Позже Тимошенко с трибуны Верховной рады заявила, что фракция продолжит активную работу.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев связал обвинения против Тимошенко с попыткой президента Украины Владимира Зеленского «зачистить возможных конкурентов».