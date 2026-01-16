 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в банках Украины заблокированы и она не может внести за себя залог в $1,15 млн.

Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины запросит для освобождения главы «Батькивщины» залог в размере 50 млн гривн ($1,1 млн).

«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по вопиюще заказному политическому делу <...> Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала Тимошенко в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Блокировку своих счетов глава «Батькивщины» назвала «примитивными шагами», которые не заставят ее «бежать или перестать бороться».

Как против Юлии Тимошенко возбуждали дела на протяжении 20 лет
Политика
Юлия Тимошенко

Рассмотрение ходатайства о мере пресечения Тимошенко запланировано на утро 16 января.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 13 января сообщили о разоблачении главы одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование по законопроектам. По словам источников, подозреваемой является Тимошенко. В ночь на 14 января в офисе партии прошли следственные действия. Тимошенко отвергла обвинения и назвала их «политическим заказом».

Днем 14 января в САП подтвердили, что главе «Батькивщины» объявлено о подозрении. НАБУ опубликовало материалы прослушивания, на которых голос, похожий на Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.

Позже Тимошенко с трибуны Верховной рады заявила, что фракция продолжит активную работу.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев связал обвинения против Тимошенко с попыткой президента Украины Владимира Зеленского «зачистить возможных конкурентов».

Плугина Ирина
Юлия Тимошенко счета блокировка Украина Батькивщина
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
