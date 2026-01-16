Тимошенко заявила, что ей заблокировали счета в украинских банках
Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, подозреваемая в коррупции, заявила, что ее счета в банках Украины заблокированы и она не может внести за себя залог в $1,15 млн.
Накануне стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины запросит для освобождения главы «Батькивщины» залог в размере 50 млн гривн ($1,1 млн).
«Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог по вопиюще заказному политическому делу <...> Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда», — написала Тимошенко в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Блокировку своих счетов глава «Батькивщины» назвала «примитивными шагами», которые не заставят ее «бежать или перестать бороться».
Рассмотрение ходатайства о мере пресечения Тимошенко запланировано на утро 16 января.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 13 января сообщили о разоблачении главы одной из депутатских фракций Верховной рады, предлагавшего взятки депутатам за голосование по законопроектам. По словам источников, подозреваемой является Тимошенко. В ночь на 14 января в офисе партии прошли следственные действия. Тимошенко отвергла обвинения и назвала их «политическим заказом».
Днем 14 января в САП подтвердили, что главе «Батькивщины» объявлено о подозрении. НАБУ опубликовало материалы прослушивания, на которых голос, похожий на Тимошенко, обсуждает ежемесячные выплаты группе из трех депутатов — по $10 тыс. на каждого.
Позже Тимошенко с трибуны Верховной рады заявила, что фракция продолжит активную работу.
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев связал обвинения против Тимошенко с попыткой президента Украины Владимира Зеленского «зачистить возможных конкурентов».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC