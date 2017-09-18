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Долговая экономия
Газета № 155 (2652) (1809) Экономика, 00:00
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Долговая экономия
Верховный суд запретил компаниям маскировать инвестиции под кредиты
Верховный суд поддержал ФНС, которая сочла кредит от учредителя дочерней компании с начисляемыми, но не выплачиваемыми процентами схемой налоговой оптимизации. Чтобы избежать претензий, по кредиту надо платить, говорят юристы
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Верховный суд отказал в рассмотрении кассационной жалобы по спору нефтяной компании «РуссНефть-Брянск» с областной ФНС (карточка дела А09-2657/2016). Налоговая сочла, что кредит, выданный материнской компанией «дочке», по сути является инвестицией и способом налоговой оптимизации. Юристы, опрошенные РБК, указывают, что налоговая выгода в такой сделке не очевидна, а реальность займа можно доказать, если у компании хватает средств на его погашение и сроки выплат не переносятся.

Суть спора

Компания «РуссНефть» на протяжении нескольких лет финансировала дочернее предприятие НК «РуссНефть-Брянск», предоставляя процентные займы, срок возврата которых постоянно продлевался соглашениями сторон. ФНС Брянской области по итогам камеральной проверки пришла к выводу, что займы по сути являлись инвестициями в развитие предприятия, а договор о предоставлении кредита был оформлен лишь для вида. Это позволяло брянской фирме уменьшать налоговую базу при исчислении налога на прибыль: проценты включались в состав расходов, но выплачивать их компания не собиралась, сочли налоговики. Налоговые органы исключили начисленные проценты из расчета налоговой базы по налогу на прибыль и доначислили «РуссНефть-Брянск» 98,5 млн руб. налога за 2014 год.

Компания не согласилась с выводами ФНС и оспорила решение инспекции в Арбитражном суде Брянской области. В исковом заявлении «РуссНефть-Брянск» указала, что «расходы в виде процентов экономически обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода». Однако суд первой инстанции поддержал выводы ФНС, апелляционная инстанция и Арбитражный суд Центрального округа также встали на сторону налоговой. Наконец, и Верховный суд отказался рассматривать жалобу компании, указав, что доводы «РуссНефть-Брянск» «не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права и сводятся к несогласию с выводами судов и переоценке доказательств по делу».

Что говорит о фиктивности займа?

Схема, когда материнская компания под видом кредитов инвестирует в дочернее предприятие, обычно не имеет своей целью налоговую оптимизацию, считает руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов. С начисляемых, но не уплачиваемых процентов компания-кредитор обязана ежемесячно начислять налог на прибыль, указывает он. Чаще всего одалживаемые деньги вкладываются в развитие нового бизнес-направления, на капитальное строительство или в целях возмещения убытков дочернего общества, при этом эти средства материнская компания сама получает в кредит от банков, поэтому других законных и безопасных способов вложить их в дочернее предприятие практически не существует, говорит Овеснов.

Схема подобного финансирования дочерних предприятий используется в основном крупными предприятиями, говорит юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин, для малого и среднего бизнеса в силу небольших оборотов особой выгоды от таких операций не будет. Налоговые органы исследуют не только договоры займа между российскими компаниями, но также обращают особое внимание на заемные обязательства перед иностранной материнской компанией, указывает старший юрист BGP Litigation Денис Савин. В этих случаях ФНС зачастую отказывается учитывать процентные расходы по таким займам и курсовые разницы в составе налоговой базы по налогу на прибыль.

​Для налоговых органов признаками фиктивности займа являются взаимозависимость участников сделки, недостаточная капитализация заемщика и отсутствие фактических выплат процентов по займу, перечисляет Сафиулин. Также ФНС может посчитать кредит фиктивным, если срок погашения займа продлевается постоянно на протяжении многих лет, добавляет Овеснов.

Доказать, что кредит — это кредит

Доказать, что договор займа действительно является таковым, можно только одним способом: исполнять условия такого договора, то есть погашать его — хотя бы частями, считает Овеснов.

Если налогоплательщик сможет доказать деловую цель выдачи займа, расходы в виде процентов по кредиту можно включать во внереализационные, говорит юрист правового департамента HEADS Consulting Константин Ханин. Чтобы избежать претензий налоговой, компании надо доказать, что получение кредитных средств от материнской компании позволит налогоплательщику решить вопросы по стабильному производству и реализации продукции, сохранить объем выпускаемой продукции и обеспечить доходность предприятия. Также необходимо доказать фактическую возможность компании вернуть полученные денежные средства.

ФНС при проведении проверок исследует документооборот и реальность хозяйственных операций, указывает Денис Савин, поэтому компании должны заблаговременно позаботиться об обосновании привлечения заемных средств от учредителей, а также составлять юридически корректные договоры займов.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: налоги , Верховный суд , кредиты
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