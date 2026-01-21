 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп усомнился в готовности НАТО прийти США на помощь

Дональд Трамп усомнился в готовности НАТО прийти США на помощь

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае, если такая необходимость возникнет. Об этом республиканец заявил на брифинге в Белом дома, трансляция доступна на YouTube.

«Я знаю, что мы придем им на помощь, но я правда сомневаюсь, что они сделают то же самое», — заявил республиканец.

Трамп добавил, что, по его мнению, сделал для альянса больше, чем любой из ныне живущих или умерших лидеров. Он также подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы денег.

Эксперты назвали риски для НАТО и ЕС из-за угроз Трампа Гренландии
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В середине января европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что если США захватят Гренландию, это станет концом альянса. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также предрекла конец НАТО в случае силового сценария в Арктике со стороны США.

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Издание The Mail on Sunday 10 января сообщило о приказе президента США Объединенному командованию специальных операций разработать план вторжения в Гренландию.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Дональд Трамп НАТО США
