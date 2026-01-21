США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой

Речь идет о танкере Sagitta. США обвиняют его в перевозке подсанкционной нефти

Военные США захватили в Карибском море еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, сообщило Южное командование в X.

Речь идет о судне Sagitta — оно стало седьмым по счету танкером, задержанным американцами.

Согласно данным VesselFinder, танкер ходил под флагом Панамы.

«Задержание еще одного танкера, действующего в нарушение установленного президентом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском море, демонстрирует нашу решимость обеспечить, чтобы из Венесуэлы вывозилась только нефть, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом», — говорится в заявлении. Операция была проведена «без происшествий», отметило командование.

На прошлой неделе американские военные захватили шестой по счету танкер, связанный с Венесуэлой, — Veronica. Его также обвиняют в перевозке подсанкционной нефти. Военные высадились с борта эсминца Gerald R. Ford. Операция была проведена накануне встречи американского президента Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо, отмечал Reuters.

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций. Пятым по счету танкером стал Olina, захваченный 9 января в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго. В числе захваченных американскими военными судов — следовавший под российским флагом танкер Marinera. Изначально судно называлось Bella‑1 и ходило под флагом Панамы. Его начала преследовать береговая охрана США, когда оно отходило от Южной Америки. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что танкер Bella‑1 был включен в санкционный список, и пообещала уголовные обвинения «всем причастным».