Трамп репостнул сообщение, в котором ООН и НАТО названы врагами США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social скриншот сообщения, в котором утверждается, что настоящей угрозой для Соединенных Штатов являются ООН и НАТО, а не Россия и Китай.

«Так в какой момент мы поймем, что враг — внутри? Китая и Россия являются «страшилками», тогда как настоящая угроза — это ООН и НАТО», — говорится в сообщении пользователя Bobby D, опубликованном Трампом.

Накануне республиканец усомнился в готовности НАТО прийти на помощь Соединенным Штатам в случае необходимости. По его словам, США в отличие от союзников готовы выполнять обязательства, при этом именно Вашингтон, как он считает, внес наибольший вклад в работу альянса и несет основные финансовые расходы на его содержание.

Ранее Трамп объявил о создании «Совета мира». Изначально предполагалось, что он будет координировать восстановление Газы, однако в уставе, по данным Financial Times, этот регион не упоминается, а акцент сделан на формировании более гибкого международного механизма по урегулированию конфликтов. Издание увидело в идее Трампа конкуренцию с ООН. По информации Axios, приглашения вступить в совет получили 58 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.

FT отмечает, что президент США уже продолжительное время критически относится к ООН и рассматривает возможность полного выхода США из организации.

В январе Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций, включая 31 структуру системы ООН.