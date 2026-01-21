 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно»

Дмитриев: переговоры с США проходят конструктивно
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Встречи с делегацией США проходят конструктивно, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Встречи проходят конструктивно», — заявил глава РФПИ по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по «РИА Новости»).

По словам Дмитриева, «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе
Политика
Кирилл Дмитриев

Ранее Уиткофф также назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе «очень позитивными».

Глава РФПИ прибыл в Давос 20 января несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года. Как сообщает The Financial Times, изначально ключевой темой мероприятия был конфликт на Украине, однако европейские лидеры, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус на ситуацию вокруг Гренландии.

Участие Трампа в Давосском форуме ожидается 21–22 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не посетит мероприятие, объяснив решение необходимостью координации восстановления энергетики в Киеве.

Украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее допустила возможность подписания в Давосе соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Кирилл Дмитриев США Россия Давос переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
Материалы по теме
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе
Политика
Уиткофф назвал очень позитивными переговоры с Дмитриевым в Давосе
Политика
Дмитриев назвал «единственную реальную надежду» в Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти США на помощь Политика, 03:32
Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно» Политика, 03:00
Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона Общество, 02:49
США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой Политика, 02:31
В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА Политика, 02:17
В Испании сошел с рельсов еще один поезд Общество, 01:32
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек Политика, 01:28
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани Политика, 01:22
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании Общество, 01:16
В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак Политика, 00:59
Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным Политика, 00:58
Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» Политика, 00:54