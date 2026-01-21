Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно»
Встречи с делегацией США проходят конструктивно, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Встречи проходят конструктивно», — заявил глава РФПИ по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по «РИА Новости»).
По словам Дмитриева, «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».
Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.
Ранее Уиткофф также назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе «очень позитивными».
Глава РФПИ прибыл в Давос 20 января несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года. Как сообщает The Financial Times, изначально ключевой темой мероприятия был конфликт на Украине, однако европейские лидеры, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус на ситуацию вокруг Гренландии.
Участие Трампа в Давосском форуме ожидается 21–22 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не посетит мероприятие, объяснив решение необходимостью координации восстановления энергетики в Киеве.
Украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее допустила возможность подписания в Давосе соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика