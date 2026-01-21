Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно»

Встречи с делегацией США проходят конструктивно, заявил журналистам спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Встречи проходят конструктивно», — заявил глава РФПИ по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе (цитата по «РИА Новости»).

По словам Дмитриева, «все больше и больше людей осознают правильность российской позиции».

Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее Уиткофф также назвал переговоры с Дмитриевым в Давосе «очень позитивными».

Глава РФПИ прибыл в Давос 20 января несмотря на отсутствие официальных приглашений для российских властей и бизнеса с 2022 года. Как сообщает The Financial Times, изначально ключевой темой мероприятия был конфликт на Украине, однако европейские лидеры, готовящиеся к встречам с президентом США Дональдом Трампом, сместили фокус на ситуацию вокруг Гренландии.

Участие Трампа в Давосском форуме ожидается 21–22 января. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не посетит мероприятие, объяснив решение необходимостью координации восстановления энергетики в Киеве.

Украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина ранее допустила возможность подписания в Давосе соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.