Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с Трампом
Выступления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе напоминают «фестиваль абсурдистики», написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — отметила Захарова.
Предложение президента Финляндии Александра Стубба своему американскому коллеге Дональду Трампу сходить в сауну для обсуждения статуса Гренландии дипломат прокомментировала словами «аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей».
Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.
Накануне Стубб предложил США использовать «дипломатию сауны» для смягчения напряженности вокруг Гренландии. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, отметив, что считает сауну важной частью финской культуры и способом спокойно принимать решения.
По словам Стубба, он надеется, что в Давосе удастся найти выход из сложной ситуации, связанной с заявлениями США о Гренландии.
Ранее Трамп вновь подтвердил намерение добиваться присоединения острова к США. Он заявил, что Гренландия необходима Америке для обороны, и пригрозил ввести пошлины в 10% против ряда европейских стран до достижения соглашения.
