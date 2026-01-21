Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с Трампом

Захарова оценила предложение Стубба сходить в сауну с Трампом

Выступления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе напоминают «фестиваль абсурдистики», написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — отметила Захарова.

Предложение президента Финляндии Александра Стубба своему американскому коллеге Дональду Трампу сходить в сауну для обсуждения статуса Гренландии дипломат прокомментировала словами «аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей».

Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Накануне Стубб предложил США использовать «дипломатию сауны» для смягчения напряженности вокруг Гренландии. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, отметив, что считает сауну важной частью финской культуры и способом спокойно принимать решения.

По словам Стубба, он надеется, что в Давосе удастся найти выход из сложной ситуации, связанной с заявлениями США о Гренландии.

Ранее Трамп вновь подтвердил намерение добиваться присоединения острова к США. Он заявил, что Гренландия необходима Америке для обороны, и пригрозил ввести пошлины в 10% против ряда европейских стран до достижения соглашения.