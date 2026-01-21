 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с Трампом

Захарова оценила предложение Стубба сходить в сауну с Трампом
Сюжет
Претензии США на Гренландию

Выступления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе напоминают «фестиваль абсурдистики», написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — отметила Захарова.

Предложение президента Финляндии Александра Стубба своему американскому коллеге Дональду Трампу сходить в сауну для обсуждения статуса Гренландии дипломат прокомментировала словами «аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей».

Форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января, главной темой заявлен «Дух диалога». В мероприятии принимают участие более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Дмитриев встретится в Давосе с представителями США. Что известно о форуме
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Накануне Стубб предложил США использовать «дипломатию сауны» для смягчения напряженности вокруг Гренландии. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, отметив, что считает сауну важной частью финской культуры и способом спокойно принимать решения.

По словам Стубба, он надеется, что в Давосе удастся найти выход из сложной ситуации, связанной с заявлениями США о Гренландии.

Ранее Трамп вновь подтвердил намерение добиваться присоединения острова к США. Он заявил, что Гренландия необходима Америке для обороны, и пригрозил ввести пошлины в 10% против ряда европейских стран до достижения соглашения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Мария Захарова Давос МИД Александр Стубб Дональд Трамп
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Дмитриев заявил, что Украина не стала главной темой в Давосе
Политика
Зеленский не поехал в Давос на встречу с Трампом
Политика
Глава BlackRock выступит в Давосе с предупреждением о капитализме
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп описал поездку в Давос словами «понятия не имею, что произойдет» Политика, 06:12
Прокуратура попросила частично отменить приговор Татьяне Лазаревой Политика, 06:10
В Думу внесут проект о проверке судом решения об этапировании при жалобе Политика, 06:03
Bloomberg сообщил о риске согласия ЕС на передачу Гренландии в угоду США Политика, 05:36
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Захарова оценила идею Стубба сходить в сауну с Трампом Политика, 05:19
В Адыгее после атаки БПЛА на дом ввели локальный режим ЧС Политика, 05:00
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Трамп репостнул сообщение, в котором ООН и НАТО названы врагами США Политика, 04:50
Приставы прекратили исполнительное производство о выселении Долиной Общество, 04:19
Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом Политика, 04:06
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти США на помощь Политика, 03:32
Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно» Политика, 03:00
Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона Общество, 02:49
США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой Политика, 02:31