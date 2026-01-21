Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона

Один человек погиб, 37 пострадали при крушении поезда в провинции Барселона

Один человек погиб и более 30 пострадали в результате столкновения поезда с подпорной стеной в испанской провинции Барселона, вызвавшего сход состава с рельсов, сообщает El Mundo со ссылкой на спасательные службы.

По данным El Pais, пострадало по меньшей мере 37 человек, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

Движение поездов в Каталонии приостановлено и не будет восстановлено до окончания проверки инфраструктуры, пишет издание.

Спасательные службы получили сообщение о крушении в 21:02 по местному времени (23:02 мск) 20 января. Подпорная стена, с которой столкнулся поезд, разрушилась после сильных осадков в Каталонии, вызвавших перебои в работе железнодорожной сети. Авария произошла между железнодорожными станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Джелида.

Это уже второй инцидент в Испании со сходом поезда с рельсов за последние несколько дней. Ранее, 18 января, в испанской провинции Кордова сошел с рельсов железнодорожный состав, следовавший из Малаги в Мадрид. После этого поезд выехал на соседние пути, что повлекло сход с рельсов второго поезда. Погибли 42 человека, пострадали по меньшей мере 484 пассажира.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией было приостановлено, дата возобновления движения неизвестна.