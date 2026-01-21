 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона

Один человек погиб, 37 пострадали при крушении поезда в провинции Барселона

Один человек погиб и более 30 пострадали в результате столкновения поезда с подпорной стеной в испанской провинции Барселона, вызвавшего сход состава с рельсов, сообщает El Mundo со ссылкой на спасательные службы.

По данным El Pais, пострадало по меньшей мере 37 человек, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

Движение поездов в Каталонии приостановлено и не будет восстановлено до окончания проверки инфраструктуры, пишет издание.

Министр транспорта Испании назвал странным крушение поездов
Общество
Фото:Susana Vera / Reuters

Спасательные службы получили сообщение о крушении в 21:02 по местному времени (23:02 мск) 20 января. Подпорная стена, с которой столкнулся поезд, разрушилась после сильных осадков в Каталонии, вызвавших перебои в работе железнодорожной сети. Авария произошла между железнодорожными станциями Сант-Садурни-д'Аноя и Джелида.

Это уже второй инцидент в Испании со сходом поезда с рельсов за последние несколько дней. Ранее, 18 января, в испанской провинции Кордова сошел с рельсов железнодорожный состав, следовавший из Малаги в Мадрид. После этого поезд выехал на соседние пути, что повлекло сход с рельсов второго поезда. Погибли 42 человека, пострадали по меньшей мере 484 пассажира.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией было приостановлено, дата возобновления движения неизвестна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Испания поезд сход с рельсов погибший пострадавшие
Материалы по теме
В Испании выросло число погибших при сходе с рельсов двух поездов
Общество
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании
Общество
В Испании поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти США на помощь Политика, 03:32
Дмитриев оценил переговоры с США в Давосе словом «конструктивно» Политика, 03:00
Более 30 человек пострадали при крушении поезда в провинции Барселона Общество, 02:49
США захватили в Карибском море седьмой танкер, связанный с Венесуэлой Политика, 02:31
В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА Политика, 02:17
В Испании сошел с рельсов еще один поезд Общество, 01:32
При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек Политика, 01:28
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ на Кубани Политика, 01:22
До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании Общество, 01:16
В подмосковном Протвино загорелся склад на площади 10 тыс. кв. м Общество, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Орловский губернатор сообщил о незначительном ущербе ТЭК из-за атак Политика, 00:59
Еврокомиссар назвал условие для «неизбежных переговоров» с Путиным Политика, 00:58
Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира» Политика, 00:54