Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
В результате атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.
Из них госпитализированы девять человек, в том числе двое детей, уточнил он. Погибших нет. Кумпилов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее он сообщал о восьми пострадавших, в том числе ребенке.
Власти ввели режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Для жителей, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, организован пункт временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг».
«Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД», — написал глава Адыгеи.
После атаки дрона в ауле Новая Адыгея произошел пожар, который, по словам Кумпилова, затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями. Сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали, говорил глава республики.
В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты ограничения на полеты.
