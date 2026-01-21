 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом

Глава Адыгеи: при атаке на дом в ауле Новая Адыгея пострадали 11 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки в Тахтамукайском районе пострадали 11 человек, из них госпитализированы девять, в том числе двое детей. Погибших нет, сообщил Кумпилов

В результате атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 11 человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

Из них госпитализированы девять человек, в том числе двое детей, уточнил он. Погибших нет. Кумпилов пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее он сообщал о восьми пострадавших, в том числе ребенке.

В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА
Политика

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Для жителей, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, организован пункт временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг».

«Допуск граждан в дома и квартиры будет осуществляться поэтапно, по мере завершения обследования представителями правоохранительных органов. Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена МВД», — написал глава Адыгеи.

После атаки дрона в ауле Новая Адыгея произошел пожар, который, по словам Кумпилова, затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями. Сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали, говорил глава республики.

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты ограничения на полеты.

