Bloomberg сообщил о риске согласия ЕС на передачу Гренландии в угоду США

Европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию США в попытке угодить администрации президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, многие его коллеги сходятся во мнении, что послевоенный мировой порядок закончился и что захват территорий Трампом изменит мировую политику. На встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе последние два дня чиновники были потрясены потерей поддержки со стороны Соединенных Штатов и тем, как быстро она переросла во враждебность. Несколько собеседников признались, что не знают, как реагировать на постоянно меняющийся поток угроз и требований со стороны Вашингтона.

Они также были озадачены резкой сменой позиции своих американских коллег и задаются вопросом, как отношения могли так сильно испортиться. Датский чиновник вспомнил о солдатах из своей страны, погибших вместе со своими американскими товарищами в Афганистане после того, как союзники отреагировали на призыв США к применению статьи НАТО о коллективной обороне после террористических атак 11 сентября 2001 года.

«Это печально и совершенно абсурдно, что у нас есть американский президент, который шантажирует всех нас», — заявила во вторник в Брюсселе министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

Требование Трампа к Дании отказаться от Гренландии все еще может быть уловкой в переговорах для заключения соглашения, которое будет менее неприемлемым для Европы, пишет Bloomberg.

С самого первого дня прихода республиканца к власти европейские чиновники разделились на тех, кто хочет угодить Трампу, и тех, кто считает, что это не сработает. Последние теперь считают, что их правота подтверждается, отмечает агентство.

«Умиротворение всегда является признаком слабости», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в X. «Европа не может позволить себе быть слабой — ни по отношению к своим врагам, ни к союзникам. Умиротворение не принесет результатов, только унижение».

Евросоюз, уже расколотый из-за конфликта на Украине, испытывает экономические трудности и неуверенность в том, насколько он может полагаться на американские гарантии безопасности, указывает Bloomberg. Европейские лидеры, прибывающие на этой неделе на экономический форум в Давосе, пытаются не только справиться с Трампом, но и друг с другом. Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится к диалогу с США, президент Франции Эммануэль Макрон открыто выступает против этого, а небольшие государства с тревогой наблюдают за тем, приведет ли этот кризис к европейской солидарности или покажет, как она может распасться под давлением, сообщает Bloomberg.

«Либо мы будем стоять вместе, либо будем разделены», — заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который должен встретиться с Трампом в Давосе. «Если мы будем разделены, это будет конец эпохи. Восемьдесят лет атлантизма действительно подходят к концу», — считает он. Де Вевер отметил, что больше не считает США союзником.

Мерц надеется, что сможет вразумить Трампа. Однако все больше европейцев приходят к выводу, что отношения зашли слишком далеко.

Трамп выразил уверенность в том, что Евросоюз продолжит инвестировать в США, даже если он введет новые пошлины, связанные с Гренландией. «Им очень нужно это соглашение с нами. Действительно, им было очень трудно его заключить. Поэтому я сомневаюсь».

С начала января президент США Дональд Трамп вновь активно заговорил о присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании. Свои притязания он объясняет тем, что в противном случае остров захватят Россия или Китай. Как пишет The Wall Street Journal, аппетит у Трампа разыгрался после успешной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер, направляясь на Давосский форум, подчеркнул, что «пути назад» по Гренландии уже нет, а также опубликовал коллаж, на котором он вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио устанавливают в Гренландии американский флаг.