В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА

Кондратьев: в поселке Афипском эвакуируют дом из-за обломков БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
В поселке Афипском рядом с 177-квартирным домом упали обломки БПЛА, жильцов эвакуируют. Ранее обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ, в результате возник пожар

В поселке Афипском в Северском районе Краснодарского края рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, в том числе боевая часть, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

По его словам, эвакуируют жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома «в целях безопасности и для проведения разминирования». Территорию оцепили.

«Для тех жильцов, кому это необходимо, пункт временного размещения организован в спортивной школе поселка. Главе района Алексею Чевереву поручил держать ситуацию на личном контроле, обеспечить эвакуированных жителей всем, чем нужно», — заявил губернатор.

При атаке дронов в Адыгее пострадали восемь человек
Политика

Кондратьев также написал, что два частных дома получили повреждения в Приморско-Ахтарске. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба, уточнил он.

Оперативный штаб, в свою очередь, сообщил, что в поселке Афипском фрагменты дрона упали возле частного домовладения, повреждений и пострадавших нет. В селе Львовском обломки повредили хозпостройку, там произошел пожар, который уже потушен.

До этого оперштаб региона заявил, что обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ, в результате возник пожар. Его уже потушили.

Елена Чернышова
Вениамин Кондратьев Краснодарский край беспилотники эвакуация
Вениамин Кондратьев фото
Вениамин Кондратьев
политик, губернатор Краснодарского края
1 сентября 1970 года
