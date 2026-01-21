В поселке Афипском на Кубани эвакуировали дом из-за обломков БПЛА
В поселке Афипском в Северском районе Краснодарского края рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, в том числе боевая часть, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
По его словам, эвакуируют жильцов четырехподъездного 177-квартирного дома «в целях безопасности и для проведения разминирования». Территорию оцепили.
«Для тех жильцов, кому это необходимо, пункт временного размещения организован в спортивной школе поселка. Главе района Алексею Чевереву поручил держать ситуацию на личном контроле, обеспечить эвакуированных жителей всем, чем нужно», — заявил губернатор.
Кондратьев также написал, что два частных дома получили повреждения в Приморско-Ахтарске. В Сочи упавшие обломки не нанесли ущерба, уточнил он.
Оперативный штаб, в свою очередь, сообщил, что в поселке Афипском фрагменты дрона упали возле частного домовладения, повреждений и пострадавших нет. В селе Львовском обломки повредили хозпостройку, там произошел пожар, который уже потушен.
До этого оперштаб региона заявил, что обломки БПЛА упали на территории Афипского НПЗ, в результате возник пожар. Его уже потушили.
