Приставы прекратили исполнительное производство о выселении Долиной

Исполнительное производство о принудительном выселении народной артистки России Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках больше не значится в базе данных на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Поисковая система ФССП больше не показывает активных производств по соответствующему запросу с данными исполнительницы.

В конце декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в центре столицы, которую у нее за 112 млн руб. приобрела Полина Лурье. Также суд постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, решение вступило в силу незамедлительно.

В августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести почти 200 млн руб.

В марте 2025 года суд вернул певице жилье, признав сделку недействительной, однако покупательница обжаловала решение, и Верховный суд встал на ее сторону.

Передачу ключей от квартиры планировали осуществить в начале января, однако стороны не подписали акт приема-передачи, после чего по заявлению адвоката Лурье Светланы Свириденко возбудили исполнительное производство о принудительном выселении Долиной. Передача ключей представительнице Лурье состоялась 19 января.