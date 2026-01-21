В Адыгее после атаки БПЛА на дом ввели локальный режим ЧС
В Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на многоквартирный дом ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.
После атаки дрона в ауле Новая Адыгея произошел пожар. Сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали, сообщал глава республики.
При атаке пострадали 11 человек, из них в больницу доставили девятерых, в том числе двоих детей. Погибших нет, уточнил Кумпилов.
Для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг», сообщил он.
