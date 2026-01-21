 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Адыгее после атаки БПЛА на дом ввели локальный режим ЧС

Сюжет
Военная операция на Украине

В Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки БПЛА на многоквартирный дом ввели локальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в телеграм-канале.

После атаки дрона в ауле Новая Адыгея произошел пожар. Сгорели 15 автомобилей, еще 25 пострадали, сообщал глава республики.

Глава Адыгеи уточнил количество пострадавших при атаке на дом
Политика

При атаке пострадали 11 человек, из них в больницу доставили девятерых, в том числе двоих детей. Погибших нет, уточнил Кумпилов.

Для эвакуированных жителей организован пункт временного размещения на территории базы отдыха «Шапсуг», сообщил он.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Адыгея беспилотники режим ЧС
