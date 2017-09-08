«Траст» проваливается в обязательную дыру

Нехватка капитала банка за месяц выросла на 200 млрд руб.

Дыра в санируемом банке «Траст» увеличилась за август на 200 млрд руб. Это могло произойти из-за обесценения кредитов, выданных «Трастом» банку «ФК Открытие»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Обязательства банка «Траст» превышают размер имеющихся активов на 316,954 млрд руб. (ровно столько составил отрицательный капитал банка) на 1 сентября, свидетельствуют данные о Расчете собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru), размещенные 6 сентября. По данным на 1 августа, отрицательный капитал банка составлял 113,9 млрд руб., а еще месяцем раньше — минус 80,23 млрд руб.

В пояснениях к этим цифрам говорится: «указан размер собственных средств по форме 0409123 (Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)». Однако на сайте Банка России, где традиционно выкладывается эта форма, по «Трасту» она имеется только на 1 июля​. По другим банкам раскрыты данные на 1 августа. В Банке России, куда РБК обратился за подтверждением столь резкого роста дыры в «Трасте», не ответили на запрос РБК.

Федресурс — это единый федеральный реестр юридически значимых сведений о деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности, функционирующий с 2013 года. С 2015 года составная часть Федресурса — Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Двойная санация

Банк «Траст» с конца 2014 года находится на санации «Открытие Холдинг» — основного акционера банка «ФК Открытие», который в конце августа был сам санирован Центробанком.

На оздоровление «Траста» «Открытие» получило от ЦБ кредиты на 127 млрд руб. Однако затем выяснилось, что для завершения санации нужно больше денег. В декабре 2015 года «Открытие» обратилось в ЦБ за дополнительным кредитом в 50 млрд руб., который не был утвержден первоначальным планом, но денег не получило.

В итоге эта «не совсем удачная санация банка «Траст» стала одним из ключевых триггеров для спасения уже самого банка «ФК Открытие», признавал зампред Банка России Василий Поздышев. Второй ключевой причиной, как сообщали в ЦБ, была попытка приобрести крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — группу «Росгосстрах».

Неестественный рост

Рост дыры «Траста» на 200 млрд руб. за месяц — это огромное обесценение, где-то две трети активов банка, говорит руководитель рейтингования российских банков в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings Александр Данилов. «Предпосылок для такого обесценения не было, так как, если верить МСФО-отчетности за 2016 год, аудированной E&Y, отрицательный капитал был около 30 млрд руб. Однако, хочу отметить, что банк с июля перестал публиковать свою регулятивную отчетность по РСБУ. За это время на портале раскрытия информации появлялись сообщения о том, что «Траст» одобрял крупные межбанковские кредиты, в отношении которых есть заинтересованность на десятки миллиардов рублей. Вполне вероятно, что эти кредиты были в пользу «ФК Открытие». С учетом этого вполне возможно, что баланс сильно изменился за последние месяцы, это могло послужить причиной дополнительного обесценения», — делится своими предположениями Данилов.

«Маловероятно, что увеличение отрицательных активов за август отражает недооцененный ранее масштаб проблем в санируемом «Трасте», — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Скорее всего, это были некие сделки со связанными сторонами». На эту же причину указывает и источник РБК, знакомый с ситуацией. «С учетом, что «Открытие» санировано, все требования «Траста» к нему автоматически переоцениваются, по ним начисляются резервы, это расходы, которые увеличивают дыру в капитале», — говорит он.

По данным сайта раскрытия информации «Интерфакс», в августе «Траст» предоставил четыре межбанковских кредита с заинтересованностью на общую сумму порядка 130,2 млрд руб. Также в числе сделок с заинтересованностью банка — кредитная линия на сумму 10 млрд руб. Кроме того, «Траст» приобрел акции банка «ФК Открытие» на сумму 3,88 млрд руб. и облигации «Открытие Холдинга» на сумму 5,6 млрд руб.

В пресс-службе банка «ФК Открытие» отказались от комментариев. В ЦБ также не прокомментировали причины роста дыры.

Нормальная практика

Как рассказывают банкиры, занимающиеся санацией, практика предоставлять ликвидность со стороны оздоравливаемого банка банку-санатору является распространенной и считать ее ненормальной нельзя.

«Зачастую санируемому банку выгоднее и безопаснее вложить часть свободных средств не в посторонние активы, а выдать их санатору, который может использовать эти средства для разных целей, таких как кредитование, управление портфелем ценных бумаг и т.д.», — поясняет собеседник РБК в одном из банков-санаторов. «Так делается довольно часто», — говорит еще один источник РБК в одном из банков, занимающихся оздоровлением.

По еще одной версии, рост дыры в «Трасте» мог быть вызван переброской некачественных активов в него из «Открытия». С учетом того что согласно регуляторным требованиям санируемые банки могут не соблюдать нормативы достаточности капитала, банки-санаторы переводят «токсичные» активы на оздоравливаемые организации, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Впрочем, источники РБК указывают, что верна версия с кредитованием «Открытия» и рост дыры в «Трасте» носит технический характер.