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Грозный привет Мьянме
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Грозный привет Мьянме
Газета № 146 (2643) (0509) Политика, 00:18
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Грозный привет Мьянме
Чечня поддержала рохинджа
Столкновения в Мьянме между властями и сепаратистами вызвали волну протестов не только в странах ислама, но и в России. Рамзан Кадыров использовал эти события, чтобы закрепить свой статус лидера мусульман России, говорят эксперты
Рохинджа в лагере беженцев в Бангладеше. 29 августа 2017 года (Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters)

В понедельник, 4 сентября, тысячи людей собрались на центральной площади в Грозном в поддержку мусульма​н-рохинджа в Мьянме. Накануне в Москве около 800 человек вышли на несанкционированный митинг к посольству Мьянмы, чтобы выразить протест против действий правительства этой ​страны. На митингах в Грозном и Москве участники обвинили власти азиатской страны в геноциде мусульман.

Нападение в Ракхайне

События, вызвавшие отклик во всем мире, происходят в трехмиллионном западном штате Мьянмы — Ракхайн. Большинство населения здесь составляют представители народности араканцы, исповедующие буддизм (штат также имеет альтернативное название — Аракан). Меньшинство населения штата (около 1 млн человек) — народность рохинджа, исповедующая ислам. Конфликт между двумя группами населения тянется не менее 70 лет и постоянно находится в поле внимания ООН и правозащитных организаций.

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Последний раз крупный кризис в штате вспыхнул в ноябре прошлого года: за полгода чрезвычайного положения Ракхайн покинули 75 тыс. беженцев, свыше 400 человек были арестованы. Постепенно ситуация успокоилась, однако 25 августа вооруженные люди осуществили одновременное нападение на 30 армейских и полицейских блок-постов в штате Ракхайн на границе с Бангладеш. Власти страны возложили ответственность за нападение на отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA), которая признана государством террористической организацией. Целью группировки ранее декларировалось создание отдельного демократического мусульманского государства для рохинджа. В ответ на нападение правительственные войска начали операцию по зачистке Ракхайна от боевиков. Свою операцию власти называют законной и антитеррористической. По данным властей, за десять дней операции погибли по меньшей мере 400 человек, из них не менее 370 боевиков. Потери армии республики, согласно заявлению властей, составили 15 человек.

События в Ракхайне спровоцировали гуманитарный кризис в штате и в соседней Бангладеш, куда за десять дней столкновений бежали, по оценкам ООН, 87 тыс. человек, еще 20 тыс. находятся в приграничной зоне. Организация указывает, что в Бангладеш нет условий для размещения такого числа беженцев. Сотни рохинджа, по оценкам ООН, погибли, пытаясь спастись бегством.

Власти Мьянмы отказали учреждениям ООН в поставке гуманитарной помощи, в том числе продовольствия, медикаментов и воды для жителей Ракхайна и ограничили доступ международных гуманитарных и правозащитных организаций в этот район, задерживая выдачу виз, сообщила газета The Guardian. Правительство страны обвиняет правозащитные организации в поддержке боевиков.

Из-за того что у ООН и правозащитников нет доступа в район событий, независимых данных о количестве жертв среди населения нет. В социальных сетях распространяются ролики и фотографии с сообщениями о тысячах погибших. По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации The Arakan Project, только в воскресенье, 3 сентября, в одном из населенных пунктов Ракхайна были убиты по меньшей мере 130 мирных жителей, среди которых женщины и дети. 1 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти страны к сдержанности и спокойствию во избежание гуманитарной катастрофы.

Демократия не принесла мира

Территория современной Мьянмы заселена преимущественно народами сино-тибетской языковой семьи. Однако до 1948 года страна была частью Британской империи и на ее территорию десятилетиями прибывали ​мигранты индоарийского происхождения (преимущественно индуистского и мусульманского вероисповедания), из которых и образовалась, в частности, народность рохинджа. После получения Мьянмой (тогда — Бирма) независимости в 1948 году некоторые рохинджа вошли в органы власти новой страны, а другие (как правило, исламские радикалы) начали партизанскую войну за присоединение к соседнему Восточному Пакистану (ныне Бангладеш). С тех пор рохинджа не давали покоя центральным властям страны, а те, в свою очередь, постепенно лишали рохинджа политических прав, пока наконец в 1982 году не дошли до предела: рохинджа лишили гражданства страны, права на обучение и свободное передвижение. За прошедшие 35 лет сотни тысяч рохинджа переселились в соседние страны: только за 1991–1992 годы 250 тыс. мусульман-рохинджа бежали в Бангладеш.

Беженцы-рохинджа в Бангладеше. 3 сентября 2017 года (Фото: Bernat Armangue / AP)

После выборов в ноябре 2015 года в Мьянме впервые за полвека к власти пришли либерально-демократические силы. Пост президента занял представитель партии «Национальная лига за демократию» Тхин Чжо, а лидер партии Аун Сан Су Чжи получила пост государственного советника. Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. До выборов 2015 года она почти 15 лет находилась под домашним арестом, куда была заключена военной хунтой. После этого несколько смягчилась правительственная формулировка, которой характеризуют рохинджа: при хунте их называли «бенгальскими террористами», сейчас чаще используется словосочетание «мусульмане, проживающие в штате Аракан», однако фундаментально подход к решению проблемы с приходом нового правительства не изменился, говорит эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. Отсутствие серьезных изменений эксперт объясняет тем, что окончательный переход от гражданской к военной администрации не завершен и возможности Аун Сан Су Чжи ограничены.

Мировой гнев

Насилие в Мьянме вызвало массовые акции протеста в Бангладеш, Индонезии, Турции и Пакистане. В воскресенье, 3 сентября, протестующие в Джакарте (столице Индонезии) забросали посольство Мьянмы бутылками с зажигательной смесью. В тот же день индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди направилась в Мьянму для проведения «интенсивных переговоров» со всеми вовлеченными в конфликт сторонами и представителями ООН.

«Органам безопасности Мьянмы необходимо немедленно прекратить все формы насилия, которые произошли в штате Ракхайн, и обеспечить защиту всем людям, включая мусульманскую общину», — заявила Марсуди по итогам переговоров с руководством Мьянмы. По ее словам, Индонезия представила Нейпьидо состоящий из пяти пунктов план урегулирования ситуации, который, как отметила министр, нуждается в немедленной реализации. Подробности плана она не сообщила.

С резкой критикой действий мьянманской армии также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он обвинил власти страны в истреблении мусульманского населения. «Те, кто не обращает внимания на этот геноцид, проводящийся под прикрытием демократии, также соучастники убийства», — заявил турецкий президент в пятницу, 1 сентября.

«Была бы моя воля, была бы возможность, я бы нанес туда ядерный удар. Просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков», — заявил 2 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также добавил, что не станет поддерживать Москву в том случае, если она поддержит военных Мьянмы: «У меня есть свое видение, своя позиция».

Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Согласно данным чеченского МВД, на митинг в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном в понедельник, 4 сентября, собрались более миллиона человек (при том что общая численность населения Чеченской Республики — 1,4 млн). Кадыров и ранее выступал по массе вопросов, волнующих мусульман, в том числе за пределами Чечни, напомнил старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин. Так, в январе 2015 года в Грозном прошел другой митинг на тему защиты исламских ценностей — «Мы не Шарли». Тогда Кадыров заявил: «Народ Чечни не позволит шутить с исламом и оскорблять чувства мусульман». По данным МВД России, в мероприятии тогда поучаствовали более 800 тыс. человек.
«Глава Чечни действительно очень религиозный человек и давно позиционирует себя как основной заступник ислама в стране», — сказал близкий к Кадырову источник РБК. С тем, что Кадыров отстаивает роль лидера мусульман страны, согласен президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

В январе 2017 года Кадыров раскритиковал министра образования Ольгу Васильеву, которая высказалась против ношения хиджаба в российских школах. В октябре 2016 года назвал оперу «Иисус Христос — суперзвезда» «оскорблением» как для мусульман, так и для христиан.

Последние митинги мусульман демонстрируют легализацию политического ислама в России на фоне табуирования темы русского национализма, считает Минченко. По его мнению, глава Чечни — единственный региональный лидер в стране, который откровенно заявляет о наличии собственной политической позиции, а митингами он демонстрирует свои возможности быстрой мобилизации масс. В то же время для российской политики тема Мьянмы не столь важна, чтобы из-за расхождений позиций МИДа и Грозного возник конфликт между Кадыровым и федеральными властями, уверен Казенин. МИД России в заявлении 3 сентября выразил обеспокоенность из-за роста насилия в Мьянме и призвал конфликтующие стороны к установлению конструктивного диалога. Президент России Владимир Путин 4 сентября призвал власти страны взять ситуацию под контроль. Чуть позже Кадыров в своем Telegram сообщил, что остается «верным пехотинцем Путина», а те, кто «интерпретирует его слова <...>, находятся в глубокой моральной яме».

Близкий к Кадырову источник РБК напомнил, что Кадыров имеет имидж не только защитника мусульман, но и позиционирует себя как активный переговорщик с мусульманскими государствами, в частности монархиями Персидского залива. Кадыров регулярно сообщает о своих поездках в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн. Только в этом апреле он встречался в Дубае с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайаном.

Авторы: Анжелика Басисини, Георгий Макаренко, Владимир Дергачев.
При участии: Дмитрий Левин, Ксения Безвиконная.
Теги: Рамзан Кадыров , Мьянма , Антониу Гутерриш
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